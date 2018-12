LOS MORENO VALLE EN PUEBLA

Martha Erika Alonso de Moreno Valle tomó posesión como gobernadora de Puebla. Lo hizo como si fuera una usurpadora, algo que para millones de sus paisanos lo es, ya que la ceremonia fue en el Tribunal local, a la medianoche, con una decena de personas asistentes. Entre ellos quien deja el cargo y fue impuesto por Rafael Moreno Valle, Antonio Gali, quien en materia de delitos violentos no pudo o no quiso hacer nada, ya que los feminicidios, el huachicoleo y los robos están al alza, como nunca.

Erika, por cierto, no asistió, como era lógico, al congreso estatal, en el cual tiene mayoría Morena, ya que sería impugnada, no obstante que el TEPJF ratificó su “triunfo”, cuatro votos contra tres, no obstante que su elección estuvo señalada antes, en el transcurso de la misma y después por infinidad de irregularidades y debido a ventajas económicas y políticas que no pudieron traducirse en una victoria clara e inobjetable.

El magistrado del Tribunal, José Luis Vargas, documentó con videos y testimonios que la cadena de custodia de los paquetes electorales sufrieron graves problemas y alteraciones. En uno de los casos, en un hotel fueron encontrados empleados del gobierno de Gali, dirigentes panistas y funcionarios electorales locales abriendo y modificando urnas. Pero hubo otros ejemplos: en diversas partes, incluso camionetas se volcaron al trasladar las casillas, apresuradamente, de un sitio a otro más seguro a los propósitos de los blanquiazules.

El Tribunal federal, por cierto, dio por válidos los comicios en Coahuila y el estado de México, donde también supimos que se realizaron alteraciones en las boletas y en el cómputo final. Y este tipo de funcionarios, no se olvide, obtienen salarios parecidos a los que perciben los muy balconeados miembros de la SCJN.

El caso de Puebla y la imposición de Erika es un triunfo de Rafael Moreno Valle, hoy líder de los panistas en el Senado, el cual será muy endeble ya que endicha entidad Morena tiene un control amplio en alcaldías y diputaciones. Tiempos difíciles para una señora que, además, no sabe mayor cosa de política, sino únicamente de sumisión al machismo.

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44