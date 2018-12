Los ejes de mi carreta

Tengo la impresión de que el Presidente AMLO no tiene clara su estrategia de gobierno. Por eso los ejes de su carreta no han dejado de chirriar.

El eje de su discurso sigue siendo el de su campaña electoral: la corrupción, cuando ahora debería ser la construcción de la Paz. En su toma de posesión no convocó, como se había comprometido, a la reconciliación. Por el contrario, no se ha cansado en denunciar a sus adversarios. Pero ¿quiénes son sus adversarios?

Cuando estuvo en campaña los definió con claridad meridiana: la mafia del poder. Por eso se enfiló contra el neoliberalismo y la corrupción. Ya en el gobierno, una vez derrotada en las elecciones esa mafia del PRIAN, como Presidente de todos los mexicanos los adversarios debieran ser señalados también con toda claridad: las mafias del crimen organizado, instaladas en la sociedad y enquistadas en todos los niveles del Estado.

El Presidente debió entonces pasar de la lucha contra el neoliberalismo, la mafia del poder y la corrupción, como eje de su campaña, a la brega por la construcción de la Paz, como consigna de gobierno. Parece lo mismo, pero no es igual.

En efecto, Morena dice querer acabar con la corrupción y la impunidad, la violencia y la inseguridad, la pobreza y la desigualdad, para lo cual plantea la recuperación del crecimiento económico y la construcción de un Estado Democrático de Derecho y de Bienestar. Tales son los objetivos de una muy amplia gama de fuerzas de la izquierda, del centro y de la derecha, democráticas.

La situación por la que atraviesa el país es sumamente peligrosa en cuanto a la crisis de los derechos humanos que vivimos y volátil en relación a la delicada situación internacional con la cual estamos sumamente imbricados.

Por ello, de todos los objetivos mencionados el más importante y que define a los demás, en su jerarquía y en su prioridad, es la construcción de la Paz, puesto que es el anhelo de todos y permite construir los consensos con la inclusión de la gran mayoría de las organizaciones sociales, políticas, religiosas y de las personas.

La Paz como objetivo permite además ubicar claramente quienes son los adversarios. No los intelectuales críticos o las organizaciones que demandan el mantenimiento de los contrapesos democráticos frente a la enrome fuerza que tiene Morena. Los adversarios son los grandes negocios criminales que se han desarrollado en el contrabando de drogas y de armas, la trata de personas, el robo de combustibles, el mercado de órganos del cuerpo humano, la piratería en general y, aunado a todo ello, el secuestro de personas, la extorción y un largo etcétera que va, del crimen organizado a los que aprovechando el ambiente de violencia, inseguridad e impunidad, se deciden a cometer algún delito, ya para obtener dinero fácil, o para resolver con medidas extremas sus conflictos personales.

Para construir la Paz no hay mejor camino que el ejemplo en cuanto a la construcción del Estado de Derecho. Nada ni nadie por encima de la ley, debiera ser la divisa principal de Morena, incluyendo a su líder indiscutible, el Presidente de la República.

Con ese objetivo y con esas prácticas, Morena podría incorporar no sólo al conjunto de sus partidarios y simpatizantes, sino también a buena parte de los “conservadores”, a gran parte de la sociedad civil organizada e, inclusive, a los partidos políticos con representación en el Congreso, mediante acuerdos explícitos para objetivos determinados.

AMLO ya ha declarado que no se va a reelegir; que no es su móvil la venganza; que jamás reprimirá al pueblo; que no eliminará las libertades políticas, empezando por la de expresión; que respetará plenamente los derechos humanos; que promoverá, respetando la autonomía de las instituciones, la democracia en los sindicatos y en el conjunto de la sociedad; y un largo etcétera propio de la plataforma de la lucha por las libertades civiles y políticas de los mexicanos demócratas de izquierda, centro y derecha, desde fines de los años cincuenta del siglo pasado.

Por si fuera poco, también asumió como propias la autonomía del Banco de México, el Tratado de libre comercio con América del Norte, la disciplina fiscal con apenas un superávit del 1 % como base para una política de no endeudamiento, y otras medidas que apuntan hacia la estabilidad macroeconómica como decisión fundamental.

Así, tanto en lo político como en lo económico se la pasa aclarando que no es el aprendiz de dictador que dicen que es. La verdad parece que en el seno de Morena y en el pecho del propio AMLO se debate la lucha entre el autócrata y el demócrata. En la reunión con los gobernadores, rápidamente aclaró que no era su idea el control de la seguridad, por parte de los superdelegados. Poco después, frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia que frena la ley de remuneraciones de los altos funcionarios, declaró que respetaría la decisión final. Ah, pero eso sí, se ha ido con todo en el apoyo de su propuesta, hasta el punto de la amenaza de la imposición con la fuerza del Ejecutivo y el Legislativo, juntos.

Por ello la impresión que tengo es que el Presidente no ha sabido ni priorizar ni jerarquizar su agenda, además de que ha confundido en ocasiones sus objetivos tácticos con su estrategia. Por ejemplo, su idea de punto final es correcta si el objetivo es la construcción de la Paz. Pero si sigue siendo la lucha contra la corrupción, aparece como incongruente. Y, como rápidamente se confundió en su entrevista con Carmen Aristegui, ahora resulta que lo definirá el pueblo en una consulta.

Así ha venido sucediendo por episodios, el aeropuerto, la reforma educativa, la Guardia Nacional y ya se avizoran otros como la refinería, las expropiaciones en Santa Lucía, el traslado de varias secretarías a diferentes estados de la República, etcétera. Vamos a ver ahora la presentación del presupuesto y el lugar que tienen los distintos objetivos de la cuarta transformación.

La dispersión de la estrategia y de las agendas, sólo terminarán por impacientar a todos. Entonces aparecerán amigos y adversarios en múltiples frentes. Con tanto ruido, se pierden noticias tan alentadoras como la puesta en marcha del programa de jóvenes construyendo el futuro, que apenas mereció alguna mención, cuando debía de despertar grandes esperanzas.

Vienen los tiempos de fin de año. Propicios para las treguas, las guardas y la reflexión. El año próximo podría empezar con una renovación del discurso que efectivamente identifique el objetivo principal del gobierno y el eje del discurso y de la agenda: la construcción de la Paz por la vía del Estado Democrático de Derecho y de Bienestar. Y sobre ese eje sí fijar los demás objetivos así como los partidarios, los aliados y los adversarios. Y si en ese discurso renovado hay que hacer ajustes o hasta rectificaciones, todos lo sabremos agradecer. La construcción de la Paz tiene importantes batallas que librar, algunas con la violencia legítima, otras con la inteligencia necesaria, y todas con mucha política y respaldo popular. Como se ve, hay tareas para todos los espíritus, hasta los más radicales.

Por supuesto que la construcción de la Paz no elimina la lucha contra la corrupción y la impunidad; al contrario, pero la define de tal forma que no se agota en sí misma. Por ejemplo, no hay que acabar con el poder judicial por corrupto sino reformarlo a fondo, porque si algo se necesita para construir la paz, es de la justicia.

Lo que parece también es que el Presidente no tiene clara una alternativa para el modelo neoliberal ni, mucho menos, una política internacional que le permitiera afianzar esa alternativa. Por eso su añoranza aislacionista de la época del desarrollo estabilizador. Urge que las mentes más avanzadas del equipo de gobierno propongan ideas para solventar esos vacíos e incongruencias de orden estratégico. La ocasión propicia para ello será la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que deberá incluir una concepción clara de la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el contexto de una alternativa al neoliberalismo. De otra manera, queriendo construir la Paz, se seguirá atentando contra la concordia, el escenario ideal para los verdaderos adversarios.

Habrá que engrasar esos ejes.