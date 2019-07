Los deportistas de la ASPABUAP, con medallas en Juegos Mundiales

Después del gran éxito de su primera edición, la Asociación de Cultura Física de Puebla está lista para darle continuidad a la “International Soccer Cup Puebla 2019”, que en esta ocasión se llevará a cabo del 12 al 14 de julio en canchas del municipio de San Andrés Cholula y la Angelópolis, contando con la participación de equipos de otras latitudes, como Colombia,

Felipe González Roldán, presidente de la Asociación de Cultura Física de Puebla, encabezó la rueda de prensa en la que se dieron a conocer pormenores de este evento que dejó todo un precedente el año anterior y ahora busca superar el éxito y por supuesto el nivel de participación.

Acompañado de representantes de instituciones que respaldan la celebración del torneo como la Asociación Poblana de Futbol, Pro International Football y del mismo Puebla de la Franja que hará visorias, Felipe González presentó la “International Soccer Cup Puebla 2019” que contempla la participación la participación de al menos 90 equipos en las diferentes categorías: que son la sub 6 y sub 8 mixtas; así como la sub 10, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17, sub 20 varonil y sub 17 femenil.

Esos equipos que vendrán a la “International Soccer Cup Puebla 2019” son originarios de estados como Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Ciudad de México; del interior del estado de Puebla como Izúcar de Matamoros, Cholula, San Martín Texmelucan, de la Angelópolis y el país invitado, Colombia.

Los escenarios en donde se estará jugando la “International Soccer Cup Puebla 2019” serán las canchas de la Universidad Interamericana de Puebla que se encuentra en Lomas de Angelópolis; los campos de Garden Factory en la zona de Ciudad Judicial, los Campos de Xaltepec, en San Andrés Cholula y también el módulo deportivo “Quetzalcóatl” a los pies de la pirámide en Cholula.

La actividad en esa semana iniciará el jueves 11 de julio con la junta previa para los equipos participantes; el viernes 12 de julio será la primera jornada desde las nueve de la mañana y lo mismo será el sábado 13 de julio en los diferentes campos; el domingo 14 de julio a partir de las nueve de la mañana y cerca de las tres de la tarde, se disputarán las finales hasta conocer a los campeones de cada una de las categorías.