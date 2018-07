Los amparos de Morena gozan de cabal salud

“El que dice una mentira no se da cuenta del trabajo que

emprende, pues tiene que inventar otras mil para sostener la primera”.

Alexander Pope. Escritor inglés

La semana pasada, corrió el borrego de que: “… por órdenes de Rafael Moreno Valle la Fiscalía General de Estado había integrado una carpeta de investigación y un juez había librado orden de aprehensión…”, de inmediato y ante al bulo salido por un periódico digital de quinta, generó preocupación entre quienes asistieron al Hotel M&M, mapachera de “Por Puebla al frente”. Al lugar asistieron como era su obligación los candidatos ya electos por mayoría aplastante del Movimiento Regeneración Nacional, entre los que se destacan Alejandro Armenta Mier, Fernando Manzanilla Prieto, Nancy de la Sierra Aramburo, Gabriel Biestro Medinilla, y un sinnúmero más de simpatizantes del partido que se convirtió en un tsunami nacional obteniendo triunfos en todo el país, la mayoría en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, sin descontar que aquí en Puebla el claro vencedor para el cargo de gobernador fue Luis Miguel Barbosa, aunque el fraude perpetrado por Moreno Valle y sus secuaces, a la fecha está en veremos (lo más seguro es que se revierta el triunfo de la “señora Alonso Hidalgo”), en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Debo aclarar que, en mi charla con Luis Miguel Barbosa le aseguré que mi amigo el gobernador Antonio Gali no permitiría un atropello de tan desproporcionado después de que así fue trascendido: “… de muy buena fuente…” un pasquinero de quinta.

Por aquello de un no te menees, convine con Luis Miguel Barbosa hacerme cargo de la promoción de 17 procedimientos por la posible violación a derechos fundamentales y humanos que eventualmente trascendían a violación de garantías individuales, por la privación ilegal de la libertad de simpatizantes de Morena y candidatos vencedores del mismo partido.

De las solicitudes de amparo hoy conocen los cinco jueces de distrito en material penal. Ningún amparo fue desechado, la mayoría admitidos y algunos de ellos, cuatro en total con prevenciones simplemente para aclarar y precisar algunas autoridades responsables. Los criterios de los cinco jueces fueron variopintos. En unos casos se fijó una cantidad superior a los setenta mil pesos para que surtiera efectos la suspensión de los actos reclamados, otro juez fijó la cantidad de 2 mil quinientos pesos para el mismo efecto, otro consideró no fijar monto alguno; como quiera que sea los criterios de las autoridades federales merecen todos nuestros respetos y así los acatamos.

Adelanto que, las autoridades responsables (más de 160), lo que obligó a acompañar más de 50 mil copias fotostáticas, como consecuencia en una labor titánica de mi equipo de trabajo (más de 20 abogados), quienes se encargaron de hacer los trámites respectivos ante la Oficialía Común de Partes del Poder Judicial Federal.

Siempre he dicho que, el verdadero periodista tiene la responsabilidad deontológica de que, previo a trascender una noticia, investiga, cruza información y teniendo la certeza de la veracidad de la misma, la difunde, no a retales ni sesgada, y mucho menos a conveniencia de intereses aviesos, so pena de convertirse en gatillero y vulgar chayote al ser jefe de un medio de comunicación, desdorando la noble tarea del periodista, como sucedió con un tweet del señor Rodolfo Ruiz que lanzó un bulo con la única intención de crear incertidumbre, dudas y de paso desprestigio a mi despacho, por lo acontecido en el Hotel M&M, afirmando que un juez de control de la región judicial centro autorizó una orden de aprehensión por al menos cuatro delitos en contra de Gabriel Biestro Medinilla, presidente de Morena en Puebla, Nancy de la Sierra, Alejando Armenta Mier y José Juan Espinosa. Fake news del pseudo periodista en otros tiempos perseguido por Moreno Valle, al parecer hoy a su servicio. ¡Cosas veredes Mío Cid que farán fablar las piedras¡ Posteriormente, con dolo y mala fe el panfletero de marras destaca en su columna “La corte de los milagros”, “… una situación que es de lo más común en tratándose de un procedimiento de amparo: … Biestro promovió (sic?) el despacho de Carlos Meza Viveros, pues el juez requirió a Meza Viveros para que en el término de tres días precise el nombre correctos de las autoridades de quien reclama las órdenes, pues los nombres no son precisos…”, ¡falso! Nunca fui requerido para precisar nada, entonces, Rodolfo miente, como es su costumbre. Lo anterior lo aclaré en el programa Foro 21 con Gerardo Pérez, en donde hice notar a su audiencia lo que aquí preciso a mis lectores, al tiempo de recomendarle al “periodista digital” que tome el sendero de la honestidad y de la ética periodística, porque cada día va de mal en peor. Mañana lo veremos como foca aplaudidora (diría Mario Alberto Mejía), de los altos funcionarios de Morena.

En esta casa editorial un periodista reconocido por propios y extraños, como de los más éticos y profesionales de esta noble tarea, me refiero a Fermín Alejandro García, publicó la lista de amparos que de cierto serán sobreseídos en breve, por la inexistencia de “una orden de aprehensión” dictada por un juez de control como lo aseguró Rodolfo Ruiz. Así que, los amparos que mi despacho hizo valer de manera preventiva en favor de los morenistas gozan de cabal salud. Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!