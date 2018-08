El filme Los adioses inspirado en Rosario Castellanos sí es feminista, como ella lo fue: Natalia Berinstáin

El filme Los adioses, inspirado en la personalidad de la escritora, ensayista y poeta Rosario Castellanos y su relación amorosa con Ricardo Guerra, así como la maternidad y el rol femenino a mitad del siglo XX, sí es un filme feminista o que por lo menos apela a ese discurso, definió su directora Natalia Beristáin.

Proyectado en Puebla de manera previa a su estreno nacional que será el próximo 24 de agosto, como parte de la iniciativa Semana de cine mexicano en tu ciudad del Instituto Mexicano de Cinematografía, el filme comienza su corrida comercial luego de ser galardonado con un premio Ariel a Mejor actriz, para Karina Gidi, de las ocho nominaciones que obtuvo en la pasada entrega, la edición 60, y ser galardonado en el Festival de Cine de Morelia con el Premio del Público.

Durante una conferencia de medios, la directora Natala Beristáin (Ciudad de México, 1981) señaló que Los adioses sí es feminista pues narra, en una versión libre, la vida de una mujer que lo fue. “Si fuera hombre y mi protagonista fuera hombre no pasaría nada, pero si soy mujer y mi protagonista también lo es, entonces es una película feminista. Pues sí lo es”.

No obstante, señaló que Rosario Castellanos, la autora de Balún Canán, no fue el punto de partida de su historia fílmica. “Estaba pensando qué quería hacer después de mi primer filme No quiero dormir sola, sobre las relaciones y como es al otro a quien se hiere más que a nadie”.

Expuso que tras leer la obra poética y el libro de cartas que Rosario Castellanos escribió a Ricardo Guerra, ya publicado, supo ver los cuestionamientos que había en torno a la mujer en temas como la maternidad, el trabajo o el feminismo.

“La mujer que ahí descubrí me hablaba íntimamente como una amiga, brillante y talentosa, como alguien falible, contradictoria, frágil e insegura. Era la otra cara de la moneda que hizo click. Ahí se comenzó a tramar este proyecto”, contó Beristáin.

Refirió que, tras dos años de leer su obra literaria y hacer entrevistas a conocidos y amigos de Castellanos y Guerra, supo que no quería hacer una biografía sino un filme nutrido en los subtextos, hablando “a dos voces”, contando la relación de Rosario y Ricardo.

Notó que en la escritora había contradicciones en su quehacer público y su vida privada en el entorno social que se movía, tanto académico como intelectual y diplomático. Entendió entonces que era más sencillo conectar con el personaje real a través de su lado más humano, y que ello “no demeritaba su brillantez o su obra misma”.

En ese sentido, consideró que “estamos maleducados” a ver de manera unidimensional a personajes históricos o importantes como lo es Rosario Castellanos, y esa mirada no permite emular la complejidad del ser humano.

“Yo empiezo desde lo íntimo, desde la cocina, desde mi entraña. Ese es el punto de partida, a lo que acabo regresando cuando dudo. Si pongo el ojo en la totalidad del proyecto me quedaría aterrada y cruzada de brazos. Lo mío es más de impulsos. Lo que me lleva a buscar este tipos de personajes va cobrando forma y sumando ideas del equipo”, dijo la cineasta.

Por último, Natalia Beristáin señaló que temas como la equidad de género vienen desde años atrás, como es el caso de la propia Rosario Castellanos que abordó en discursos tan significativos como el brindado por el día de la mujer en la UNAM.

Por tanto, mencionó que no es que la película refiera a ese discurso sino que “son cosas que están en el aire, que inevitablemente suceden y que son temas que toca abordar”. Acotó que así como se abordó a la escritora Rosario Castellanos, también es urgente y necesario rescatar la obra y personalidad de otras mujeres artistas como Inés Arredondo o Josefina Vicens.