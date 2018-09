La Paz. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró que cumplirá todos sus compromisos de campaña y aclaró que si dijo que México está en “bancarrota” es porque quiere que se tenga conocimiento del “punto de partida”. “No es ninguna justificación y vamos a salir adelante”, apuntó.

Dijo que la polémica que se generó al asegurar que el país está en bancarrota, es producto de que “nuestros adversarios, los conservadores, no terminan todavía de digerir lo que sucedió en la elección”.

Entrevistado en el aeropuerto de La Paz, antes de partir a Guadalajara, López Obrador sostuvo que el país lleva 30 años sin crecimiento económico,

“La deuda pública nada más de (Vicente) Fox a la fecha creció de 1.7 billones a 10 billones. Aumentó la pobreza, la violencia, todo el sufrimiento de las víctimas”.

Preguntó a los reporteros: ¿saben cuánto ha llegado en cuatro años de inversión extranjera?: 60 mil millones de pesos, ha resultado un fracaso y lo peor es que se está extrayendo un millón 800 mil barriles diarios, estamos produciendo petróleo como hace 40 años, antes del periodo neoliberal y todavía se enojan.

López Obrador señaló que en esos 30 años “se dedicaron algunos medios de información a aplaudir y a callar, a obedecer y a callar, a quemarle incienso al régimen, de un partido o de otro y ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis en México, use la palabra bancarrota, se me lanzan interpretan que no voy a cumplir los compromisos: falso”.

También López Obrador reprochó que “sus adversarios y la prensa fifi están atentos, sacando de contexto las cosas, buscándolas podridas; lo entiendo, eso es su postura, porque desde hace mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente han existido dos agrupaciones; liberales y conservadores, siempre”.

“Voy a seguir buscado la reconciliación porque le conviene al país, pero pues hay quienes no quieren que se afiance nuestro proyecto de transformación, de cambio, por eso es conservadurismo, por eso es reacción”, manifestó López Obrador.

Reiteró que la política neoliberal “fue un fracaso que solo benefició a una pequeña minoría y empobreció a la mayoría del pueblo; produjo la inseguridad, la violencia, por qué no aceptarlo, porque no reconocerlo”.

“La gente está desesperada, lo que vimos ayer, saben cuántas concesiones se entregaron para la explotación minera desde Fox a la fecha, 30 millones de hectáreas de territorio nacional, ni en la década de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio y todavía se ofenden”.

“Sostengo que hay crisis en México y que hay mucha pobreza, mucho abandono, mucha inseguridad, mucha violencia, que ha sido un fracaso la política económica neoliberal y que la vamos a cambiar”.

“Voy a cumplir todos mis compromisos, pero si quiero que se tenga conocimiento del punto de partida. No es ninguna justificación y vamos salir adelante”, concluyó.

