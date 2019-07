López Badillo desaira invitación del Congreso para comparecer; justifica una reunión de seguridad

Mediante la presentación de un oficio, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH), Adolfo López Badillo justificó su ausencia a la sesión que se tenía programada con las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Bajo el argumento de asistir a la mesa estatal de Seguridad, el ombudsman rechazó la invitación realizada por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, presidenta de dicha comisión, para rendir un informe de sus acciones y políticas que se implementaron en este organismo durante el periodo 2011 – 2019.

En su lugar, envió una misiva para informar que este viernes 26 de julio , tenía programada su asistencia a la mesa estatal de seguridad para la construcción de la paz, “ejercicio que es fundamental para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Seguridad”.

Dicha reunión de trabajo, justificó, forma parte de las diversas actividades en las que participará el titular de la CDH Puebla en este día y que se agendaron con la debida anticipación.

Ello, porque su periodo al frente de dicho organismo termina el 27 de julio.

Además de la misiva, a los diputados miembros de la comisión les fue entregada la información de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) solicitada.

En ese sentido, la diputada Estefanía Rodríguez lamentó la ausencia del presidente de la CDH Puebla, Adolfo López Badillo para dar respuesta a la terrible situación en la violación de derechos humanos en Puebla.

Afortunadamente, enfatizó, “lo que este funcionario representa, ya se va”.

De igual forma, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho señaló “que no se puede construir la paz, si la población no tiene respuesta a sus quejas y que no tuvieron una defensa a los derechos humanos en los últimos años”.

Afiemó que la inasistencia de López Badillo no es una falta de respeto al Congreso, sino a la sociedad.