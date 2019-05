Logra el ayuntamiento tehuacanense un triunfo más sobre la empresa Olimpia; no pagará 65 millones de pesos

El ayuntamiento logró un resolutivo a su favor en el litigio que tiene con la empresa Olimpia, de este modo se evitó, por el momento, el pago de más de 65 millones de pesos que reclaman los empresarios, así lo dio a conocer el presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez.

Para el alcalde es una excelente noticia el hecho de que el juez fallara a favor de la Comuna, por lo que ahora confía en que pronto se emita el dictamen final sobre ese juicio y que sea también favorable para Tehuacán, ya que de ese modo será posible poner en marcha los proyectos que se tienen pendientes en materia de recolección de basura.

Recordó que una intención es adquirir más de mil contenedores de basura para colocarlos en diferentes puntos de la ciudad, con lo cual los ciudadanos podrán depositar en ellos sus desechos, tal como se hacía cuando la empresa Olimpia prestaba el servicio a la ciudad, sin embargo debido al litigio no es posible efectuar esa compra.

Si bien reconoció que hasta el momento no es posible saber cuánto tiempo le llevará al juzgado definir el caso, confió en que esto ocurra en un plazo no mayor al mes, pero todo dependerá del tiempo que el juez decida, por lo tanto no queda más que esperar a conocer el resolutivo final.

Manifestó que una vez que se emita el fallo y si resulta a favor de Tehuacán, inmediatamente se procederá con la adquisición de los contenedores, así como la adecuación de los carros recolectores para que puedan vaciar esos contendores con facilidad, lo que al momento no se puede realizar.

El proyecto, dijo, contempla una inversión superior a los 15 millones de pesos, pero no se erogaría el recurso en una sola exhibición, sino que negociarán con la empresa proveedora para hacerlo conforme se realice la entrega del equipo.

Olimpia demandó al ayuntamiento desde la pasada administración cuando las autoridades municipales en turno dieron por cancelado el contrato bajo el argumento de que no existe legalidad en el mismo. Según explicaron en ese momento que dicho contrato no tuvo el aval del Congreso del estado y por lo tanto no tenía validez.

A partir de ese momento inició el pleito en los juzgados donde Olimpia reclamaba el pago de facturas y otros aspectos. Este es uno de los litigios que la pasada administración heredó a las nuevas autoridades las cuales decidieron dar seguimiento al proceso una vez que confirmaron que existían argumentos legales para ganarlo.