Lobos prepara juego vs. Morelia

El conjunto universitario continuó con la preparación del duelo que entrentará el próximo viernes 15 de marzo a las 19 horas, ante Morelia en el arranque de la jornada 11 de la Liga Mx.

Al final de la sesión Francisco Palencia comenzó por hacer una reflexión de su equipo, reconociendo que ha sido un buen torneo y aunque no han podido salir con un buen resultado en todos los partidos, sus muchachos siempre han estado en un proceso de constante enseñanza.

“Creo que la vida es un aprendizaje mutuo y continuo entonces el que el grupo haya tenido partidos que no pudimos sumar, los goles que nos han marcado, los partidos que a lo mejor no hemos podido destacar, creo que esa información, todas esas cosas que por momentos no hiciste bien, el equipo las ha asimilado muy bien y creo que hemos ido mejorando”.

Comentó que ese feedback les ha ayudado a mejorar en el día a día y forjar una actitud positiva que los ha acercado cada vez más al objetivo.

“Es un equipo que siempre forjó un carácter ganador, porque tuvimos unos partidos que no nos llevábamos puntos aunque creíamos que lo merecíamos pero pues no fue así; el equipo ahora está fortalecido, tiene un carácter ganador, tiene un carácter de seguir sumando puntos todos los partidos, nos seguimos retroalimentando de toda esa información y la estamos utilizando de alguna manera”.

Recalcó que el equipo está únicamente enfocado en asegurar la permanencia y solo hasta conseguirla podrán plantearse otras metas.

“Primero está Morelia, entonces queremos sumar en Morelia y como te digo, soy muy insistente, primero tenemos que cerrar el ciclo del tema del consciente que nos falta poco y como lo dije la semana pasada después del partido, ni Veracruz está descendido ni nosotros tenemos la permanencia, entonces hay que ser realistas y hay que ser claros, vivir en el presente”.