Lobos es líder

Lo del viernes en Veracruz, formidable. Leo Ramos volvió a marcar (78’: zurdazo desde el borde del área a pase de Rabello, colocándola en el rincón izquierdo de Jurado) y Lobos, luego de dos jornadas, se instaló como líder transitorio con marca perfecta: tres goles en su haber y ninguno en contra. El Tiburón sobó más la pelota, forzó hasta siete córners y mostró tanta combatividad como incapacidad ofensiva. Los de la BUAP hicieron un partido inteligente, bien armados atrás pero sin encerrarse, y rápidos y resolutivos a la ofensiva. Y con Ramos otra vez infalible.

Clausura 2019. La verdad, no hay mucho que esperar. Reglas y directivos son los mismos, favoritos los siempre y el arbitraje (con todo y VAR) tampoco habrá de cambiar gran cosa. Y el trasiego incesante de nombres propios cada vez más nebulosos e intercambiables solo puede garantizar espectáculos mediocres. Para romper tanta monotonía barata los equipos acostumbran estrenar uniformes cada dos por tres recurriendo a las combinaciones más estrafalarias. No será para promover la venta masiva de camisetas, negocio gordo para un Madrid, un Barça o un Inter de Milán, pero no para el Puebla, el Veracruz o el Morelia. Se trata simplemente de imitar sin meditar. A lo sonámbulo.

Favoritos. Pocos y los de siempre, descollando el América, que por algo es campeón: con un plantel bien consolidado y capaz mantiene su consabida disposición a pelear los títulos por encima de la flojera casi patológica de Tigres y la negativa del Cruz Azul a reforzar su delantera, donde no Méndez ni Cauteruccio ni Caraglio poseen la categoría que se le atribuye al equipo del cemento, que acaba de prescindir de Marcone, vendido al Boca Jrs. sin mayores explicaciones. Agregue usted que el Monterrey tampoco es de fiar, pese al arranque de caballo fino que tuvo. Y de ahí en fuera, nada de nada. Porque el Santos no pasa de equipo mediano, habituado a surtir a otros (el América como cliente predilecto) aunque insista en campeonar de vez en cuando. Como el Pachuca, buen formador de jugadores pero asimismo vendedor compulsivo; el Toluca es otro que planea y vuela, pero poco. Y hasta ahí, pues el Guadalajara –pese al 1–0– seguirá siendo una pompa de jabón marca Vergara y Pumas ni siquiera cuenta, dado lo barato de su plantel, de ahí que su permanencia entre los “cuatro grandes” no sea más que un mal chiste de la publicrónica. Exactamente como las Chivas, semestralmente infladas para fines de consumo televisivo.

Coleros y medianías. Si nos vamos al extremo contrario es para topar con una ristra de rezagados temporalmente libres de los agigolones del descenso, aunque el Veracruz pinta para candidato seguro una vez que la gavilla de dueños libere el sube y baja, dentro de año y medio. Puebla posee el poco honroso penúltimo puesto pero con 20 puntos por encima del desdentado Tiburón Rojo; antepenúltimo navega el Atlas, que diera ciertas señales de recuperación en Querétaro aunque el viernes fue devuelto a la realidad por el América (1–2). Les siguen hacia arriba Morelia, Tijuana, Necaxa, León y Querétaro, apoltronados en la cómoda y gris medianía que hace tan poco atrayente la peripecia semanal de nuestra Primera División.

En cuanto a los Lobos, que están aullando fuerte y por cocientes ocupan el puesto 14, no se olvide que, dada su corta permanencia en Primera, arrastran los inconvenientes de un cociente muy volátil. Lo bueno es que demostraron ser con bastante más que el Veracruz y tienen la llave de la salvación en sus peludas manos.

Ligas europeas: panorama 2019. Pero si en el estanque doméstico reina aparente calma chica, el ámbito internacional anuncia oleaje abundante y sacudidas inesperadas. En Europa, indudable epicentro futbolístico del siglo presente, algunos de los principales torneos de liga, que a estas alturas de otros años tenían prácticamente amarrado a su campeón, esta vez prometen mucha lucha y acaso sabrosas sorpresas.

Inglaterra. El City de Guardiola dejó de ser el amplio y monótono dominador de años anteriores y hoy va segundo detrás del Liverpool de Jürgen Klopp (57 puntos contra 50); aviva la llama del interés el hecho de que los reds no han ganado un solo título desde que existe la Premier y esta vez, con su faraónico goleador Salah a la cabeza, van como un tiro en pos del gallardete, a buena distancia del Tottenham de Mauricio Pochettino, tercero en discordia sobre una tabla donde el cuarto, que es el Chelsea, ha tardado en acomodarse al estilo abierto y ofensivo del italiano Sarri tanto como el Arsenal al de Emery, el hispano sustituto de Arsene Wenger. Y ni hablar del Manchester United, desfigurado como chicle por Mourinho, ya dimitido, y entrenado en la actualidad por el rubio finlandés Solksjaer, antiguo ídolo de Old Trafford. A estas alturas, brincos dieran los devils por siquiera alcanzar un puesto clasificatorio para la UEFA Europa League del ejercicio siguiente.

Y hay que destacar el excelente nivel que está mostrando el paisano Raúl Jiménez como “9” del Wolverhampton, modesto club del cual es por ahora líder de goleo (6) y donde ya tiene hasta canción propia por cuenta de los fans; todo lo contrario del Chicharito, un habitual en la banca del West Ham, que si bien sorprendió el sábado derrotando al Arsenal (1–0, gol de Rice), lo hizo sin Javier Hernández, que vio los toros desde la barrera.

España. Si el viernes amanecimos con la noticia de que Diego Láinez se encuentra ya en Sevilla para incorporarse al Betis –donde se reunirá con Andrés Guardado, en baja por lesión actualmente–, y si Héctor Moreno es puntal firme en la defensa de la Real Sociedad, que hace dos domingos dio la sorpresa en el Bernabéu, evidenciando el aciago momento del Madrid (0–2), Miguel Layún calienta banca en el Villarreal, de magro rendimiento en este curso y a dos pasos del descenso.

En cuanto a la parte alta de la tabla, Barcelona repite como líder pero su puntaje es el más bajo en 10 años a estas alturas del torneo. De todos modos supera por cinco unidades al Atlético de Madrid y por siete al Sevilla, ambos por encima de un Real Madrid cuya generación dorada parece haber entrado en franco declive, dando la razón tanto a Zidane como a Cristiano, que tuvieron el tino de marcharse a tiempo.

Athletic. Otro signo distinto al madridista tiene la melancólica situación de un Athletic de Bilbao enredado en problemas de descenso. No tendría su caso nada de particular si no fuera porque nunca cayó a Segunda en casi 100 años de historia, mérito acrecentado por el hecho de que son los Leones de San Mamés el único club que mantiene una plantilla formada por elementos nacionales –y además nacidos todos en el País Vasco–. Ojalá que su modesto plantel actual repunte lo suficiente para eludir la quema y mantener en alto esas dos virtudes cardinales que lo hacen un ejemplo en tiempos de la globalización.

Italia. Aquí sí, no hay más pipa que la de la Juventus, camino de romper todas las marcas de campeonatos ligueros ganados sin interrupción. La llegada de Cristiano le ha supuesto un doble impulso, futbolístico y anímico, y ni el voluntarioso y bello Nápoli ni la endémica inconsistencia de Roma, Inter y Milán estorbarán su carrera hacia el octavo scudetto al hilo de la gente de Massimiliano Allegri. Una nota interesante es la seguidilla de goles en partidos consecutivos (9) por cuenta del veterano Fabio Quagliarella, erigido en capitán general de la Sampdoria de Génova y capaz para sacarle jugo al talento a sus 35 años.

Alemania. Como el Real Madrid, aunque sin caer tan bajo, la época gloriosa del Bayern Múnich toca a su fin. Su lucha contra el líder Borussia Dortmund, si no perdida del todo (42 puntos contra 36), tiene un cariz poco alentador para los bávaros, cuyo veterano plantel está al límite de rendimiento. En ellos dos se centra el interés de la liga, y si los de Niko Kovac no apuran el paso, su puesto de DT peligra seriamente. En cuanto a Carlos Salcedo y Marco Fabián, casi no alinean con el Eintracht de Fráncfort, que va sexto.

Prolegómenos del Abierto. En Sidney, previa al Abierto de Australia la final de un torneo tenístico menor. El italiano Andreas Seppi, más experimentado y técnico, domina de entrada al local Alex de Miñaur y coloca 2–0 el primer set. De Miñaur tiene 19 años y concluyó su semifinal hace cinco horas, pero posee un coraje indomable y una explosiva velocidad de piernas que le permite devolver pelotas increíbles. Fue así como consiguió darle la vuelta al emotivo set inicial (7–5). Y en el segundo iría por el partido y por su primer título profesional, que hizo efectivo ganado 7–6 un set resuelto en la muerte súbita (7–5).

Tal vez la razón de la garra indómita del atrevido novato estuviese allí cerca, en la persona de su entrenador Adolfo Gutiérrez, de padres uruguayos.