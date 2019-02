Lobos BUAP prepara partido ante Pumas

En las instalaciones del estadio Universitario de la BUAP el equipo de Lobos continuó con su preparación para el próximo partido contra Pumas el domingo en punto de las 16 horas, como parte de la novena jornada de la Liga Mx.

Tras concluir el entrenamiento Michaell Chirinos expresó que el cotejo ante Pumas será fundamental para acercarse a la meta, “será un partido muy difícil, pero estamos en casa y trataremos de sacar puntos, lo esperamos muy complicado, el rival es un gran equipo, con grandes jugadores y bien dirigido pero nuestra mentalidad siempre va a ser salir a ganar, trataremos de hacerlo así y vamos a ir paso a paso para el objetivo que tenemos”.

Enfatizó que el grupo está fortalecido y usarán sus principales virtudes para su siguiente duelo, “la unión en el equipo, eso es lo que tenemos en común entre todos, aparte tenemos muy buenos jugadores individualmente que tienen mucho potencial y trataremos de sacarle provecho a eso”.

El medio ofensivo resaltó que se está trabajando en atenuar los puntos débiles y ser más fuertes, “hemos tenido desconcentraciones muy puntuales, que un equipo como Lobos no debe darse, estamos trabajando en ello, para que ya no suceda y seamos más fuertes”.

Por su parte Leiton Jiménez matizó que la tranquilidad no es un algo que se tenga por el hecho de jugar en casa, ya que se enfrentan con un gran rival, “tanta tranquilidad no, nosotros siempre salimos a posibilidad en el terreno de juego, debemos sumar tres puntos, ya en casa o sea de visitante, a veces lo conseguimos, hacer las cosas bien pero este equipo ha sido fuerte en casa y hay que seguirlo haciendo y no va a ser más fácil, es un equipo difícil pero si es bueno saber que estamos más cerca de conseguir, obviamente, el objetivo que es dejar el descenso atrás”.