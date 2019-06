Llevarán 5 mil firmas a AMLO en su gira del viernes pidiendo la renuncia de la edil Norma Layón

El viernes entrante estará a prueba qué tan abierto está el presidente Andrés Manuel López Obrador a las críticas en contra de los alcaldes de Morena. Ese día, el mandatario estará en San Martín Texmelucan y un importante grupo de organizaciones pretende entregarle un mínimo de 5 mil firmas de habitantes de ese municipio que exigen la salida de Norma Layón Aarún como edil, ante el desbordamiento de la delincuencia, los abusos con obras públicas y el intento que tiene la alcalde de controlar de manera personal el organismo operador de agua potable, que en el sentir de algunos activistas es la antesala de la privatización de dicho servicio.

Y es que si algo ha logrado Norma Layón en los 8 meses que lleva en el cargo es unir a todos en su contra, pues lo mismo hay grupos de Morena, del PAN, de los empresarios, comerciantes informales y establecidos, junto con comunicadores y activistas sociales que denuncian que en San Martin Texmelucan se vive en un desgobierno que ha agudizado la crisis de violencia que inició en el anterior periodo gubernamental, cuando el alcalde era Rafael Núñez, quien fue postulado por el Partido del Trabajo.

Desde la semana pasada, un grupo de organizaciones –entre ellas la Canaco, los locatarios del mercado Domingo Arenas y algunos activistas de Morena– han decidido hacer una doble acción contra la edil: recabar 5 mil firmas en su contra y convocar a unas 5 mil personas a manifestarse el viernes, durante la visita presidencial, que se tiene programada a las 11 de la mañana en el campo deportivo de San Damián.

Hasta ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido permisivo con las muestras de malestar, hartazgo, que en diferentes estados los ciudadanos expresan durante sus giras en contra de gobernadores del PRI, el PAN o el PRD. El último fue el priista José Rosas Aispuro, el titular del Poder Ejecutivo de Durango, quien intentó enfrentar a quienes los abucheaban durante un acto oficial y acabó perdiendo los estribos.

El próximo viernes, los papeles se podrían invertir y en San Martín Texmelucan se podría experimentar una primera muestra importante de cansancio, de enojo, contra una autoridad emanada de Morena, es decir contra Norma Layón, cuyo principal problema es que es una empresaria que gobierna el puro estilo de la frivolidad y autoritarismo del PRI o del PAN.

Ya que en mucho la crisis de ingobernabilidad que se vive en San Martín Texmelucan se deba a que Layón Aarún, cuando apenas llevaba una sexta parte de su mandato, ya se hacía arribando a otro cargo de mayor nivel que ser presidente municipal.

La edil forma parte de los políticos que fueron seducidos por el senador Alejandro Armenta Mier, quien los hizo creer que si lo apoyaban en su entonces empeño de tumbar a Luis Miguel Barbosa Huerta de la candidatura de Morena a gobernador, les prometía llevarlos al gabinete estatal.

De tal forma, que entre marzo y abril, la edil texmeluquense dedicó más tiempo a promover el fallido intento de Armenta de ocupar el lugar de Luis Miguel Barbosa Huerta, en lugar de buscar soluciones a los complejos problemas de su municipio, en donde a diario hay balaceras, ejecutados, asaltos, enfrentamientos entre comerciantes, conflictos urbanos, por citar algunos de los escollos que le tocó enfrentar como autoridad.

La primera muestra de enojo contra Layón se experimentó el viernes pasado durante la gira del gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, en donde hubo una plural y nutrida exigencia de que la edil sea revocada en su mandato.

El problema de fondo, no es que exista un clima de malestar contra la presidente, ya que no es la única autoridad de Morena que enfrenta ese problema, sino que no se percibe el más mínimo esfuerzo de la edil para frenar la avalancha de ciudadanos inconformes en su contra.