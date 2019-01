Líderes de partidos acusan a panistas por no incluirlos en reunión con Cortés

Dirigentes de los institutos políticos que formaron parte de la coalición “Por Puebla al Frente”, recriminaron al Partido Acción Nacional (PAN) el haberlos excluido de la reunión que hubo la tarde de ayer con Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del albiazul.

Fernando Morales Martínez, coordinador de Movimiento Ciudadano, les recordó a sus otrora aliados que sin el apoyo de este instituto político, de Pacto Social de Integración (PSI) y del Partido Nueva Alianza (Panal), Martha Érika no hubiera ganado el 1 de julio, por lo que señaló que la postura de los panistas es “arrogante”.

“El PAN se siente heredero de la gubernatura de Puebla, pero no se da cuenta que finalmente ellos no ganaron solos, ganaron por una alianza de partidos… Creemos que el PAN ha sido arrogante porque no se da cuenta que sin ninguno de estos partidos que ellos groseramente les llaman pequeños, pero que dieron más de tres puntos porcentuales cada uno y la diferencia fue de tres puntos y tantito, es decir, si alguno de nosotros no hubiera ido, no se hubiera ganado”.

Por dicha razón reprochó que Marko Cortés solo se reuniera con los “20 notables” panistas, mientras que los que contribuyeron para el triunfo de Martha Érika no hayan sido tomados en cuenta.

Lo anterior durante conferencia de prensa conjunta con el líder de Nueva Alianza, Emilio Salgado; el del PSI, Carlos Navarro Corro, y de la Revolución Democrática, Vladimir Luna Porquillo; en donde propuso que se establezca una mesa de diálogo para poner alto a la polarización e impulsar un gobierno de coalición.

Mientras que, por separado, Carlos Martínez Amador, secretario general del PRD, dijo que la dirigencia nacional de este partido desconocerá cualquier acuerdo que firme Luna Porquillo, quien participó en el citado encuentro con medios de comunicación y donde se ostentó como dirigente estatal interino del sol azteca.

Afirmó que este instituto político no busca aliarse, pues cuenta con una agenda y una ruta propia de trabajo, la cual se establecerá desde la presidencia nacional.

El ex diputado local, en rueda de prensa, presentó un mensaje en el cual su líder nacional, Ángel Ávila, deslinda al partido de cualquier postura que fije el hermano de la ex candidata perredista al gobierno del estado, Roxana Luna.

Martínez Amador recalcó que en Puebla no hay ningún presidente del PRD, por lo que cualquier pronunciamiento que haga Luna Porquillo es a título personal.