Crece tensión por la Ley de Remuneraciones; solo Donald Trump gana más que el presidente de la SCJN: AMLO

El día de hoy durante su conferencia de prensa matutina el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador (AMLO), enfatizó que la reducción salarial a los magistrados está avalada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 127; que promulga que ningún servidor publico podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente en el presupuesto correspondiente.

Asimismo, afirmó que “los magistrados y ministros de México son los mejor pagados del mundo, a tal grado que sólo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump gana más que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”. También calificó como injusto que haya funcionarios que ganan 500 o 600 mil pesos mensuales e indicó que un diputado, un senador, un ministro de la Corte, un consejero del INE, del INAI va recibir alrededor del 100 mil pesos mensuales, que es lo que gana un maestro e investigador con doctorado de tiempo completo en una universidad.

No obstante, recomendó “el que quiera hacer dinero que no se ocupe de estas funciones, porque el servidor público no esta para hacerse millonario; no podría hacerse millonario, sólo siendo corrupto”.

Por su parte, más de mil 400 magistrados y jueces federales de 31 sedes del Poder Judicial de la Federación (PJF), se pronunciaron en contra de que sus percepciones fueran disminuidas en la sede del PJF de la Cuidad de México, donde el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito, magistrado Luis Vega Ramírez, catalogo de “intromisión indebida” que el poder Ejecutivo y Legislativo traten de bajar sus salarios.

Además recalcó que “la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino sólo una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura, reconocida no sólo en la propia Constitución, sino también por las convenciones y tratados internacionales que el Estado mexicano no sólo ha firmado, sino ratificado, y se ha comprometido cumplirlos a cabalidad”.

En tanto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que no es fácil que se le baje el salario a los magistrados, pues el artículo 94 constitucional protege las remuneraciones de jueces magistrados y ministros mientras estén en el desempeño de su cargo.

Sueldo de los magistrados

En torno a la polémica de las declaraciones del presidente de la república de que los magistrados ganan 600 mil pesos mensuales, la Suprema Corte de Justicia publicó en su cuenta oficial de twitter el Manual de Remuneraciones del PJF para transparentar el sueldo de los magistrados el cual de acuerdo con ese documento es el siguiente;

El monto anual total bruto es de 6 millones 938 mil 234 pesos, lo que equivale a 578 mil 186 pesos al mes por magistrado de la SCJN. Sin embargo, a esta cantidad se le descuentan impuestos, resultando de sueldo neto 4 millones 659 mil 489 pesos y representa que su sueldo es de 388 mil 290 pesos mensuales el cual esta muy por encima del que propone López Obrador de 100 mil pesos.