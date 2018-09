Lenguaje hoy

Hace unos meses, en Salamanca, España, conversé con una catedrática amiga mía, Francisca Noguerol, coordinadora del Doctorado “Español: Investigación avanzada en Lengua y Literatura”. Hablamos de muchas cosas, de nuestras vidas personales, académicas y la inevitable mezcla entre ellas. En algún momento de la conversación, el tema se centró en el discurso feminista y los posibles excesos a los que se ha llegado en este sentido. Ella me dijo enfática, palabras más, palabras menos, que el juego de seducción es delicioso y que no debe terminar porque pueda ser confundido con acoso sexual. Para muchas de las feministas más radicales, me dijo, cualquier cosa representa ya acoso y eso puede cambiar las relaciones sociales existentes entre hombres y mujeres, inclusive las positivas. Ella es una académica, cuyo discurso se asemeja al que realizaron esas mujeres europeas que, encabezadas por Catherine Deneuve, denunciaron los excesos a los que estaba llegando el movimiento #MeToo en Estados Unidos y otros países. Según ellas, “La violación es un crimen. Pero el flirteo insistente o torpe no es un delito, ni la caballerosidad una agresión machista”, según reportó el portal Libertad Digital. En efecto, siguiendo este argumento, los escarceos naturales cuando dos personas se gustan, han caído peligrosamente en el terreno del abuso sexual. Lo cierto es que el coqueteo, el juego de seducción, sin distingos de género o de preferencia sexual, no tiene nada de malo; lo malo es cuando se convierte en auténtico acoso, cuando una de las partes no está de acuerdo con el avance del otro, pero éste insiste hasta producir otras circunstancias. Y que quede claro: los “piropos” en la calle, lanzados a cualquiera que va caminando, no es seducción, es franco acoso.

Todo esto me vino a la cabeza, pues en estos días leí una entrevista que le realizó la BBC de Londres a la escritora Margo Glantz con respecto a numerosos temas, entre los que se econtraba su postura con respecto al lenguaje, tanto en redes sociales, como en su faceta incluyente. Entre muchas cosas, ella se manifestó a favor del movimiento #MeToo, pero matizó diciendo “…me parece también terrible que se está engendrando una especie de fascismo, de totalitarismo. Porque cualquier denuncia contra cualquier gente produce sin ninguna prueba, una marginación, un ostracismo. Si te acusan te arruinan la vida totalmente. (…) Me preocupa que está quitando la posibilidad de espontaneidad de las relaciones afectivas y sensuales. (…) Depende cómo se haga, pero a veces ya no puedes decir me quiero ir a la cama contigo porque ya es acoso sexual. (…) Claro, que hay cosas gravísimas como cuando un sacerdote viola niños. (…) Pero las mujeres se pueden volver en acosadoras o acusadoras sexuales. Esa violencia, maniqueísmo, esa intolerancia se vuelve fascista a mi modo de ver”. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado de hacia dónde nos lleva el lenguaje, la moda, el momento. La nota negativa en torno al movimiento #MeToo lo dio Asia Argento, una de las denunciantes en el caso Weinstein y que recientemente protagonizó un escándalo con un joven menor de edad que, para muchos, cancela su legitimidad como activista. Como sea, es necesario evitar caer en extremos, como un celo excesivo que nos lleve a condenar todo o una laxitud engañosa que no nos permita erradicar el discurso patriarcal de manera efectiva.

Y es que el problema viene ahora magnificado por la existencia de las redes sociales, tema central de su nuevo libro Y por mirarlo todo, nada veía –motivo por el que se da la entrevista. Cuando la periodista Ana Gabriela Rojas le pregunta sobre su interés por las redes sociales, ella contestó que empezó “…con un sentido crítico, de ver qué significan, que traían de nuevo, de útil y de nefasto. (…) Y cada vez como que se vuelven más nefastas por las capacidades de los que tienen las redes sociales de influir en la gente y de producir fenómenos muy peligrosos, como por ejemplo los que diseminan noticias falsas. Van creando una situación mental muy confusa: no sabes discernir entre qué es falso y verdadero”. En este mismo sentido, la denuncia en redes se torna terriblemente peligrosa –v.gr. El caso de los linchamientos recientes en Acatlán de Osorio– y, concatenado a lo anterior, en redes se puede denunciar un acoso que no es, y vulnerar la vida de la persona sin necesidad de presentar pruebas del hecho. Ello viene reforzado por la idea de anonimato que producen redes sociales como el Facebook donde cualquiera pone lo que desee sin que haya consecuencias. Peor resulta cuando proviene de portales anónimos o firmados con seudónimo donde se aprovecha el chiste ramplón y el descalificativo cobarde sin que se dé la cara so pretexto de las represalias que puede tomar el afectado. En este sentido existen los espacios de movimientos políticos que también atentan contra la imagen de cualquiera sin consecuencia. La fatuidad del discurso, el chiste de ocasión y la denuncia sin fundamento, se convierten en la constante en este ámbito de lo digital lo que genera una sensación de acción ante la injusticia y una falaz libertad de expresión, aprovechada por cobardes que no dan la cara. En estos espacios se dice lo que sea sin que haya sustento y se cree, sin fundamento, que se puede salir airoso con impunidad. Nada más lejano a la realidad. Por tanto, el lenguaje hoy se polariza, como dice Glantz y puede ir de un franco fascismo a la dictadura de un libertinaje insultante y, si no ponemos atención, podemos destruir el prestigio de alguien tan solo por diversión.