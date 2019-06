Las veces que Augusta Díaz de Rivera ha explotado contra la remunicipalización del agua en Puebla

La regidora del Partido Acción Nacional (PAN), Augusta Díaz de Rivera ha mostrado una constante negativa a remunicipalizar el servicio de agua en Puebla, ya sea descalificando a miembros de la Comisión del Agua en sesiones de regidores, o como en la última sesión extraordinaria de cabildo, votando en contra del dictamen que busca retirar la concesión que privatiza el agua en Puebla.

La más reciente discusión, llevada a cabo este martes 25 de junio la también ex diputada federal explotó contra regidores de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quienes acusaron a Diaz de Rivera de no asistir a las sesiones de la Comisión Transitoria del Agua. En más de una ocasión regidores de dicho partido hicieron uso de la voz para acusarla de no estar del todo informada sobre el dictamen que se aprobó el mismo día, puesto que se ha ausentado en repetidas ocasiones de las reuniones a las que han convocado los regidores.

En dicha sesión, la regidora de extracción panista criticó el dictamen y aseguró que convendría hacer otro contrato con la empresa Agua de Puebla -antes Concesiones Integrales- pero de ninguna forma llevar a cabo la remunicipalización del agua:

Muy apegada a su estilo la regidora se confrontó levantando la voz a los morenitas, Roberto Elí Esponda e Iván Camacho, así como a las regidoras Paty Montaño y Ana Laura Martínez Escobar por señalar sus ausencias y su falta de conocimiento del contenido del dictamen.

El episodio recordó otro exabrupto de la oriunda de Atlixco, sucedido el pasado 24 de abril cuando en una reunión especial de la Comisión del Agua insultó al ambientalista Francisco Castillo Montemayor.

Esta casa editorial ha recuperado la declaración y el audio de la sesión íntegro: