Las sentencias de amparo y su ejecución

El artículo 77 de la Ley de Amparo establece los requisitos que debe contener toda resolución que se dicte en los juicios de amparo, cito textual:

“…Los efectos de la concesión del amparo serán:

Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho.

En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales.

(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016)

En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia.

En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley…”

En otras ocasiones nos hemos referido al principio de congruencia, exhaustividad y claridad que son menester tomar en cuenta para la emisión de un fallo producto de la substanciación de un procedimiento en donde se ha impetrado la protección constitucional; la fundamentación y motivación así como los alcances que deben abarcar los fallos en su concesión deben ser concretos y expresarse con claridad, el órgano resolutor al emitir un fallo en materia de amparo deberá apreciar el acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, por imperativo del artículo 78 de la ley de la materia empero, aunque ustedes no lo crean se dan casos en que algún juez de distrito ha llegado a admitir pruebas que no fueron ofrecidas ni desahogadas ante la autoridad responsable ergo no obran en las constancias por las cuales la responsable rinde su informe con justificación sin estar en el caso de excepción a que se refiere el citado numeral en su párrafo tercero.

Como trato de hacerlo siempre y por resultarme de suma trascendencia procuro responder las cuestionantes de mis jóvenes lectores, entonces, trataré de complacer a un joven lector al parecer abogado postulante.

Me dice que en un procedimiento civil se ha dictado sentencia interlocutoria contra la cual no procede recurso alguno considerando que dicho fallo viola sus garantías individuales, lo que motivó solicitara el amparo y protección de la justicia federal al tiempo de solicitar la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva. Admitida que fue la demanda el juez de amparo previene al quejoso para que otorgue garantía a fin de que surta sus efectos el acto paralizador; se omite cumplir con la prevención en términos de ley, el tercero perjudicado solicita su ejecución y el acto se ejecuta.

Empero, la responsable no cumple con la obligación contenida en la fracción IV inciso b) párrafo segundo, concomitante con la fracción X del artículo 73 ambos de la Ley de Amparo que establece el cambio de la situación jurídica que por su novedad en el procedimiento constitucional quedan consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poderse afectar la situación jurídica que con ello prevalece.

Al respecto nos dice la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación A. C. en sus comentarios lo siguiente: “… como se advierte, esta causal (fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo), opera tratándose de procedimientos que sean material o formalmente juicios; de manera que no se actualiza en aquellos que no cumplan con esa cualidad, ello es razonable porque precisamente su existencia se basa en la creación de una etapa o estadio procesal diferente, (lo que sucede en la especie pues el lector cuestionante hace referencia a la substanciación de un procedimiento en materia civil), característica fundamental de un proceso que se desarrolla en diversas etapas sucesivas atendiendo, entre otros principios al de preclusión…”

Lo verdaderamente interesante del planteamiento del problema que se me formula viene a continuación:

a) Habíamos dicho que se concedió la suspensión; b) Que se previno al quejoso para que cumpliera con las prevenciones realizadas por el juez de distrito para que surtiera efectos la suspensión solicitada; c) Que el quejoso hizo caso omiso y no cumplió con dichas prevenciones en el término que al efecto le fue concedido (otorgamiento de garantía); d) Que el tercero perjudicado solicita la ejecución del acto reclamado; e) Que válidamente la autoridad responsable ejecuta el acto reclamado con lo cual cambia la situación jurídica dentro del procedimiento civil; f) Que la autoridad responsable no comunica al juez de distrito el cambio de situación jurídica ni solicita el sobreseimiento del amparo, obligación que le impone la fracción IV párrafo segundo del artículo 74 de la Ley de Amparo en armonía con la fracción X del artículo 73 del mismo ordenamiento legal; g) El juez sobresee en parte y concede amparo para efectos; h) Los efectos de la concesión materialmente son imposibles de acatar por la responsable habida cuenta que el acto reclamado se ejecutó antes del fallo del juez de distrito con la salvedad, como ya se dijo que la autoridad fue omisa y no comunicó al juez de distrito el cambio de situación jurídica de manera previa a la resolución dictada en la audiencia constitucional que como ya dijimos ampara para efectos.

Al respecto considero procedente citar el siguiente criterio.

Improcedencia del Juicio de Amparo. Se actualiza cuando existe la imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria que, en su caso, se dicte.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: “Sentencias de amparo. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.”; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.

(Se omiten precedentes)

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el once de noviembre en curso, aprobó, con el número 90/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de noviembre de mil novecientos noventa y siete…”.

En efecto, considero que el caso que se me plantea queda resuelto en los términos citados de manera previa, amén de la transcripción del criterio del máximo Tribunal Superior de Justicia que nos habla de la improcedencia del juicio de amparo cuando existe la imposibilidad de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria destacando el argumento que en su parte conducente previene: “…para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada…”

Sí, resulta de cierto que los argumentos del consultor corresponden a las constancias de los autos que refiere, es claro entonces que la autoridad responsable eventualmente podrá ser sancionada por su omisión en términos del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo con una multa de 10 a 180 días de salario según las circunstancias del caso y que pese a la concesión del amparo para efectos, habiéndose consumado de modo irreparable este y habiendo cambiado el estatus jurídico al haber avanzado uno o más estadios procesales en el procedimiento de donde emana el acto reclamado la responsable se ve impedida para cumplimentar el fallo que concede en parte, pues como lo dice el criterio citado no puede válidamente restituir al quejoso en los términos de la concesión de amparo.