Las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro favorecen al sector financiero, no a los trabajadores

La iniciativa que reforma la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) presentada por la SHCP, está orientada al fortalecimiento del sistema financiero, y lo justifican por la supuesta importancia que éste tiene para la actividad económica y resaltan la importancia del mercado de capitales para incrementar la inversión.

La iniciativa señala que los fondos para el retiro han venido creciendo al 13.6 por ciento promedio anual, pero tales recursos no han impulsado la inversión fija bruta la cual muestra un ínfimo crecimiento del tercer trimestre de 2008 al tercer trimestre de 2018 donde solo creció al 0.8 por ciento promedio anual y el PIB lo hizo al 2.1 por ciento promedio anual, evidenciando que tales recursos no se han canalizado a impulsar la dinámica económica, ni el empleo, y si en cambio han impulsado las ganancias de los Administradoras de los Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore), las cuales vienen teniendo ganancias de alrededor de 30 por ciento promedio anual, lo cual no se traduce en mayores rendimientos de las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan en dichos fondos.

La iniciativa del SAR busca que se le otorgue mayor flexibilidad al régimen de inversión, debido a que la actual ley prohíbe hacer “mejores portfolios de inversión”. Quieren buscar proyectos de inversión que maximicen el rendimiento y que a su vez tengan menor riesgo. Reconocen que la inversión de menor riesgo es la deuda pública, pero ésta ofrece un bajo rendimiento, y de ahí que quieren flexibilidad para buscar inversiones que maximicen el rendimiento. El problema es que éste lo ofrece el mercado de capitales y es altamente especulativo. En 2008 y 2009, como en 2018 tuvieron pérdidas los fondos de pensión ante la caída de las Bolsas En EUA y México, y las ganancias que muestra dicho mercado han favorecido a los Afore y no a los trabajadores.

Los funcionarios de la SHCP y del Consar defienden el Dictamen de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados respecto a la iniciativa del SAR, argumentando que es para buscar maximizar el rendimiento de las inversiones para aumentar el ahorro. Al respecto cabe decir que el ahorro no se incrementa, si no aumenta la inversión productiva, y ellos priorizan las inversiones financieras. Si no hay incremento de la capacidad productiva y del empleo bien remunerado, no aumentará el ingreso nacional y por ende el ahorro y los mayores recursos para las jubilaciones.

Tales funcionarios resaltan que en la Junta de Gobierno del Consar hay representantes del gobierno, del sector patronal y de los trabajadores, para buscar la mejor inversión en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, hasta ahora las decisiones de dichos representantes y de los Comités Consultivos no se han traducido en mayor crecimiento productivo, ni económico del país, ni en mayor generación de empleo formal para que haya mayor número de cotizantes al fondo de pensiones para asegurar las pensiones futuras. No ha habido Proyecto de Nación a impulsar con los recursos que manejan, que equivalen a 15 por ciento del PIB. Los funcionarios antes citados dicen que las Afore son empresas privadas y que la responsabilidad social compete al gobierno. El problema es que los recursos son de los trabajadores y quienes lucran con ello son esas empresas privadas y el gobierno se ha debilitado en su responsabilidad social, pues dejó de manejar dichos recursos, además de que las políticas neoliberales le quitaron el control de la moneda, de la política monetaria, así como de la política fiscal, como la regulación del sector financiero y del sector externo, y de ahí los crecientes problemas que enfrenta el país.

El único sector favorecido con las Afore, ha sido el sector financiero, que gana lo que quiere y ha sido disfuncional a la dinámica económica.

La iniciativa que presentó la Fracción de Diputados del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados sobre Pensiones a fines de octubre de 2018, es mejor que la iniciativa antes citada, dado que plantea la desaparición de los Afore y que sea el gobierno el que maneje los fondos de pensión a favor de la inversión en Pemex, de la CFE, del sector productivo nacional y de la generación de empleo formal para que haya mayor número de trabajadores beneficiados con pensiones.

Ante la posición de las Calificadoras Internacionales que le han bajado la calificación crediticia al gobierno, a Pemex y a la CFE, que los llevará a pagar mayores tasas de interés por la deuda que soliciten en los mercados financieros internacionales, es de urgencia nacional que se apruebe mejor la iniciativa del PT para impulsar al sector energético y a los sectores productivos nacionales para que no vean acentuados sus problemas financieros y de crecimiento. Pemex y la CFE son altamente productivos y generarían los ingresos para pagar su deuda y asegurar la rentabilidad de los fondos de pensión para mejorar las pensiones de los jubilados. Los diputados de Morena y el Partido del Trabajo no deben disciplinarse y aprobar la iniciativa del SAR elaborada por los economistas neoliberales de la SHCP y de la Consar que favorece al sector financiero, sino deben pronunciarse por Leyes que favorezcan a los sectores estratégicos y productivos del país, como a la generación de empleo formal y a las mejores pensiones de los jubilados.