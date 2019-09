Las brujas de Michelet

Pocos historiadores como Jules Michelet. En su larga vida, 1798-1874, el francés logró encarnar eso que Edmund Wilson llama “el espíritu humano mismo”. Un reto consumado, al margen de sus grandes obras, “a través de los tiempos, sufriendo largas degradaciones,

triunfando en renacimientos llenos de gozo, debatiéndose consigo mismo en conflictos desoladores y confusos”.

Al remitirnos a Michelet tendremos que sumar siempre sus monumentales historias de Francia y de la Revolución, pero también su prolíficamente documentado, casi una crónica de los tiempos, La Bruja, un estudio de las supersticiones en la Edad Media que ahora la editorial Akal relanza para el lector mexicano. Obra fundamental que la misma Encyclopaedia Britannica considera “la obra más importante sobre supersticiones medievales escrita hasta la fecha”.

En La Bruja (La Sorcière), Michelet disecciona la figura y la incidencia de “la bruja” en tanto entidad humana que contiene rasgos esenciales de los comportamientos de los individuos y la sociedad en los tiempos. Ejercicio que deviene, lo explica el autor, de su abrazo a la historia durante treinta años. “He agotado primero los manuales de la Inquisición, las brutalidades de los demonios (…). Después leí a los parlamentarios, a los jueces laicos que sucedieron a estos frailes y que los despreciaron sin dejar de ser, por ello, menos estúpidos”.

Siempre a la manera de Balzac, dixit Wilson, Michelet dibuja el perfil de la bruja (y con ella de la mujer) con los trazos del gran contador de historias. Una bruja que el historiador francés sigue (persigue) de los “tiempos de desesperación” a “los crímenes”. Escribe Michelet: “No me voy a entretener en las melifluas explicaciones, con que pretenden atenuarlo: ‘La criatura era débil, inclinada a las tentaciones. Fue inducida al mal por la concupiscencia’. Por tanto no son la miseria, ni el hambre de aquellos tiempos la causa que arrastraba al furor diabólico. Si la mujer enamorada, celosa y abandonada, o el niño maltratado por su madrastra, o la madre apaleada por su hijo (viejos temas de leyenda) han podido sentir la tentación de invocar al Espíritu del Mal, todo esto no es brujería. El hecho de que estas pobres criaturas invoquen a Satán, no presupone que él las acepte. Estas pobres criaturas están lejos y bien lejos de estar maduras para él. No odian a Dios”. Con profusión de datos y procesos, Michelet deleita: “Por grande que haya sido el miedo que ha inspirado (Satán), hay que confesar que sin él, nos habríamos muerto de pura monotonía (…). Dios nos libre de vivir en un país donde todo rostro humano, de desolador parecido, tenga esta semejanza dulzona de convento o de sacristía. Por el contrario, Satán, hijo de la bruja, atrevido, es capaz de ser la réplica de Jesús. Estoy casi seguro de que a Jesucristo debía divertirle, cansado como estaba de la insipidez de sus Santos”.

Y recuerda:

“La universidad criminal de la bruja, del pastor y del verdugo, con sus ensayos sacrílegos, empujó a la otra, la obligó a competir con ella y a estudiar, porque todo el mundo quería vivir. Todos los conocimientos médicos dependían de la Bruja, ya que se

había dado la espalda al médico. La Iglesia tuvo que aceptarlo y permitir estos crímenes. Se vio obligada a autorizar la disección y a admitir que había buenos venenos”.El desarrollo de los acontecimientos, abunda Michelet, llevaría a la conformación de la Iglesia como monopolio del orden de las cosas, y con ello “la extinción de la Bruja”. “En el siglo XV declaró (la Iglesia) que si la mujer se atrevía a curar, sin haber estudiado, sería considerada bruja y debería de morir”.

Trescientos años Los tiempos cambian y Michelet los consigna. Ya al final de La Bruja (“la vida de una misma mujer durante trescientos años”) resume los orígenes de ésta y su proyección en el nuevo orden. ¡La desgraciada Bruja!: esa que siempre “prestó su aliento popular para aprender la ciencia”. “Mucha más atrevida y apasionada que el sabio herético, medio cristiano, que conservaba un pie en el recinto de la Iglesia, la Bruja se alejó de ella e intentó construir su altar en el campo libre, con rudas piedras salvajes.¡Pobre Bruja! Pereció en el intento. Necesariamente tenía que perecer, a causa, precisamente, del médico, del naturalista, del progreso de las ciencias por las que había trabajado. Pereció para siempre, pero reapareció bajo la forma inmortal del Hada.

La mujer, entregada en los últimos siglos a los quehaceres de antaño propios de los hombres, ha perdido su verdadero papel, ha dejado de ser enfermera, consoladora, Hada bendita que lo cura todo. Es su verdadero sacerdocio, diga lo que diga la Iglesia. Delicada, atenta observadora de lo pequeño, tierna, vital, la mujer está llamada a ser el futuro penetrante confidente de la ciencia experimental. Dotada de gran corazón, capaz de adivinar y de apiadarse, tiene natural inclinación por la medicina, porque, a fin de cuentas, poca diferencia hay entre un niño y un enfermo. Volverá a dedicarse a la ciencia aportándole su dulzura, su humanidad, su alegría natural. Lo antinatural agoniza, y está ya cercano el día de su eclipse total, que será la aurora del nuevo mundo”.

Último capítulo Parafraseando a Wilson, la manera de hacer historia de Michelet es única; imaginación e investigación que quizá nunca vuelvan a darse. Formas que sugieren algo más: “que somos nosotros mismos el último capítulo de la Historia, y que el próximo nos corresponde hacerlo a nosotros”.

Jules Michelet, La Bruja. Un estudio de las supersticiones en la Edad Media, Akal, México, 2019, 380 pp.