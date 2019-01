Las batallas de las izquierdas: las decisiones de los expertos

“La definición más simple de

neoliberalismo es que

gobierne el mercado:

apartar al gobierno

de la creación política”

Noam Chomsky

Las políticas públicas de izquierda, que hoy se encuentran en un desconcierto general y, propiamente, en tiempos de reubicación, tienen como reto, entre otros, contraponerse a las decisiones de los expertos, es decir, a la tecnocracia; pues debería ser la democracia una de las banderas que enarbolen los pensamientos de izquierda, asumiendo que ella consiste en el gobierno del pueblo y por el pueblo, y que las izquierdas tienen como propósito primario proteger los derechos de igualdad (es decir los derechos de los más débiles sobre el poder del más fuerte); entonces, es efectivamente la democracia una de las banderas de dichas políticas, aunque en muchas de las ocasiones esto no pueda suceder o, bien, no sea materializable tan fácilmente.

La oposición total a la democracia es el gobierno de la tecnocracia, es decir, el de los expertos, donde todas las decisiones que se toman son meramente científicas, provenientes de la academia central, esto es, la proveniente de los principales países europeos y, desde luego, Norteamérica. Son, por tanto, las decisiones de los expertos, que a principios del siglo XX se mencionaban en México como el gobierno de “los científicos”, las que se dictan desde el poder; decisiones más técnicas y científicas, que, aunque están sustentadas en la ciencia, no tienen conciencia, es decir, no reflexionan sobre las consecuencias sociales que representará echar a la calle políticas públicas que producirán, en la mejor de las ocasiones, estabilidad y beneficios a la generalidad de la población y, en el peor de los momentos, hasta la muerte de muchas personas. Así ocurre con la forma de estructurar, por ejemplo, los planes de estudios, los cuales parecen más adiestramiento que educación, memorización sin el complemento de la reflexión; asimismo en lo que hace a muchas de las políticas públicas, como la de alimentación, planeación de las ciudades, finanzas públicas, etcétera; todas las cuales, lejos de atender a las necesidades de la propia población, satisfacen las necesidades de las grandes empresas transnacionales. Por ello, el profesor N. Chomsky cita: “El poder se encuentra tan concentrado que los bancos no sólo son ‘demasiado grandes para quebrar’, sino también, como dijo un economista, ‘demasiado grandes para encarcelar’”(Chomsky, Noam. Réquiem por el Sueño Americano: Los diez principios de la concentración de la riqueza y el poder, México: Editorial Sexto Piso, 2017).

Pero el gran problema con la izquierda, apelando a la democracia, es que se ha limitado solamente a plantearse como la oposición permanente y total a la tecnocracia sin recoger lo mejor que se pueda obtener de esas conclusiones y tesis de los expertos, si bien, como sostiene Daniel Innerarity (La política en tiempos de indignación, Barcelona: Galaxia Gutemberg, 2015), la tecnocracias no debe ser la última palabra. Las políticas públicas de izquierda sí deben considerarlas, escucharlas, pero no verlas como la única opinión posible, pues el conocimiento científico no lo es todo y existen, como lo subraya Boaventura de Sousa Santos, otros saberes (Pensar el estado y la sociedad: desafíos actuales, Buenos Aires: Waldhuter Editores, 2009); sobre todo aquellos saberes que se encuentran en América Latina, en sus pueblos originarios, en las tradiciones y costumbres de las poblaciones, en los conocimientos periféricos que existen desde hace siglos y en las prácticas sin comprobación científica, pero que permiten el desarrollo de las sociedades. Hoy ese es uno de los puntos que deben considerar las políticas de izquierda: no combatir, desde luego, permanentemente, las decisiones y las opciones de los expertos, pues la ciencia ha permitido muchas cosas en beneficio de la humanidad; pero tampoco tomarlas como el único de los saberse ni el principal. Hay que considerar que hay otras formas de conocer el mundo, la realidad, la sociedad, y esto es lo que permiten los conocimientos no científicos, los cuales, por su parte, están conformado por un cúmulo de conocimientos milenarios y, desafortunadamente, en muchas de las ocasiones, se pueden contraponer al desarrollo científico y económico de la actual posmodernidad, en la que lo que importa es controlar el mundo desde las finanzas. Por ello, estos idearios no científicos se pueden contraponer a la tecnocracia.