Las acechanzas a la cuarta

El combate contra el huachicoleo, como vemos en los días recientes, va para largo. Incluidas amenazas al presidente de la República.

Recientemente se dieron a conocer una importante cantidad de individuos quienes ejercen esas malas prácticas en diferentes estados de la República. Buena parte de ellas las encontramos, con datos muy precisos, en la revista Proceso (número 2204). También sabemos que en el estado de México una señora llamado Victoria, es la que coordina las operaciones fraudulentas. Y hasta se descubrió que dos embarcaciones en el poblado de Dos Bocas, Tabasco, había 840 mil litros de carburante. La lista puede continuar, pero esos datos muestran que hay innumerables personas y lugares donde se ha saqueado al país. Incluida la capital, por los rumbos de Azcapotzalco.

Ante el anuncio de que el gobierno considerará 40 producto como parte de la canasta básica en lugar de los 23 que hubo por décadas, lo que permitirá una mejor alimentación popular, también supimos que México descendió 32 lugares en el índice de corrupción en el anterior sexenio, por lo que del sitio 106 caímos hasta el 138 de 180 países. Somos el peor de la OCDE y del G 20. Ingrato honor.

Al actual gobierno, empero, se le han desatado varios asuntos que le pueden traer graves dolores de cabeza, aunque ya desde ahora lo han puesto en jaque, lo cual retrasará la posibilidad que logre buenos resultados en poco tiempo.

Un problema que surgió hace dos semanas y parecía no tendría pronta resolución es la huelga de los maestros de la sección 18 de Michoacán. Los agrupados en la CNTE pedían mil millones de pesos en salarios atrasados y luego subieron sus demandas a seis mil millones de pesos. El asunto era urgente ya que entre las acciones llevadas a cabo por los paristas se dio el estrangulamiento de las vías férreas, lo cual tenía paralizado el envío de materiales de primera necesidad (alimentos y gasolina) y el reclamo de la iniciativa privada. Frente al conflicto, el gobernador, Silvano Aureoles, no le dio importancia y se fue a viajar a España con el cuento de promover el turismo. Dicho señor, integrante de la muy escuálida y desprestigiada tribu de Los Chuchos en el PRD, fue un lamebotas de Enrique Peña Nieto, tanto que anunció que votaría por José Antonio Meade en las pasadas elecciones presidenciales.

El l asunto se complicó, no obstante la intervención del gobierno federal, que insistió en resolver el enredo. Andrés Manuel dijo que no reprimiría la acción de la CNTE, pero llamó a guardar la cordura de los peticionarios y algo más, que hicieran saber a sus bases los acuerdos que habían logrado respecto a sus reclamaciones salariales y pudieran decidir, todos, lo que más les conviene. La CNTE dejó hasta el día 18 la solución, mostrando que no entiende los nuevos tiempos que se viven en la República. Mala señal.

Por si no fuera difícil y complejo lo que sucede en Michoacán, hace días la sección 22 de Oaxaca, de la misma CNTE, se movilizó y empezó a tomar una serie de edificios y vías de circulación para exigir también miles de millones de pesos y la apertura de plazas a nuevos profesores. Algo que complicará más la disputa magisterial.

Pero no es todo. En Matamoros, Tamaulipas, hubo un huelga en 45 maquiladoras que suministran productos a la industria automotriz. Se dice, algo increíble, que detrás de este movimiento está Napoleón Gómez Urrutia, el senador por Morena y líder de los trabajadores mineros, lo cual sería aberrante. El hecho es que 15 de dichas empresas medianas al parecer se irán de México, en 14 ya solucionaron los aumentos de salario (20 por ciento) y el bono que se pedía (32 mil pesos) y en 13 se declaró inexistente el paro.

Un asunto que no es menor, ya que se trata de la salud y el futuro de los niños, es que no se tienen las vacunas de triple viral para 776 mil infantes. Según reportes, los que estaban encargados de esa tarea, funcionarios del sexenio anterior, no tomaron las provisiones del caso. Algo que ahora repercutirá en los menores que deberían estar a salvo de las contingencias de las administraciones.

Esto último nos reitera que en muchos rubros los anteriores mandatarios fueron omisos, dejaron hacer y pasar en diferentes terrenos y lo único que les interesó fue su imagen y sus intereses.

Entre la embestida de los medios tradicionales para buscar cualquier error de López Obrador y magnificarlo. Los graves problemas de desabasto y de falta de recursos en que recibió al país. Y los nuevos que surgen inopinadamente, la Cuarta Transformación resultará más complicada de lo que muchos esperábamos.

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44