La última “Pasteurela”

Me encuentro sentado frente a un teclado, un domingo de calor inclemente, con una cerveza a un lado, papeles y libros amontonados e infinidad de recuerdos acumulados. Me pidieron escribir algo sobre Antonio Cruz López y si bien puede ser algo tan fácil como desgranar cataratas de imágenes que se desparraman en el laberinto de los recuerdos, a final de cuentas se convierte en algo extremadamente complicado porque no es posible establecer un orden de ideas que se basen en un personaje genial.

Con toda la soberbia puedo decir que el doctor Cruz fue mi maestro, mi pater putativus (o padre adoptivo, que también es equivalente a hijo acogido, de mi parte), mi alumno cuando hizo su maestría pidiéndome asesorías en estadística, pero sobre todo, fuimos amigos. Mutuamente conocimos los más sórdidos, egoístas, indecorosos y ruines sentimientos de nuestra naturaleza; así como lo más sublime, noble, excelso y generoso de nuestro sentir. Nos atrevimos a ser nosotros mismos en nuestra forma más auténtica. Con él pude sentir que el conocimiento se debe brindar para que aquellos que eligen ser receptáculo de las ideas, de modo que asimilasen enfrentar las dificultades de la vida y aprender cómo vivir en la búsqueda de la armonía social.

Es evidente que mis pensamientos no podrán ser compartidos por la mayoría. Cada quién puede expresar lo que representa una persona que se cruza en el camino de la vida. Pero cuando se valora que alguien deja una huella, ya sea positiva o negativa, pasa a formar parte de la inmortalidad.

Hace unos días, frente a una doctora que fue su alumna, expresé mi turbación recordando que pronto iba a ser su aniversario luctuoso y ella, sorprendida, sin saber que ya había fallecido, derramó lágrimas de un carácter tan atormentado pero también tan conmovedor, que me llevaron a pensar por un lado dónde había ella estado para acompañarlo en sus últimos días, pero también en qué lugar se encontró para haber aprovechado sus últimas enseñanzas. Y de repente, me di cuenta de que la labor docente de Toño Cruz se desparramó hacia todos, en cada momento, incluso cuando falleció.

La escuela es la continuidad del proceso educativo que se genera en el hogar; pero mi Magister (como siempre lo nombré) hizo de todos los ámbitos una escuela y un hogar, cuando en el laboratorio de microbiología y parasitología aconsejaba a los alumnos sobre la forma de resolver las frustraciones de la vida o cuando, en la exuberancia de la naturaleza en comunidades rurales, caminaba explicando cómo la ciencia de la biología, tenía una expresión científica en la prodigiosa manifestación de la enfermedad.

No se puede sentir dolor por su ausencia, pues a final de cuentas, la vida de Ponciano Antonio Cruz López nos muestra con puntual exactitud lo que es la inmortalidad. Él vive, no solamente en las muchas generaciones de alumnos a quienes pudo transmitir sus conocimientos de una sabiduría médica inconmensurable. Se encuentra presente en los miles de pacientes a quienes curó; en la huella indeleble que imprimió en todos aquellos quienes fuimos sus amigos y sobre todo, en la maravillosa familia que formó.

Cada día martes, con escrupulosa puntualidad escribía su columna “Pasteurella” y su última colaboración se publicó el día 20 de octubre del año 2015, en la que describió una enfermedad de transmisión sexual llamada gonorrea. Ayer fue su aniversario luctuoso y hoy lo recuerdo con un cariño indescriptible, no solamente releyendo sus notas sino rememorando sus extraordinarias clases que formaron a muchos médicos que por medio de sus enseñanzas nos mostraron la medicina desde un punto de vista lógico, científico, humano pero sobre todo, excepcionalmente social.