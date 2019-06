La última enfermedad de Ramón López Velarde

Me impongo la costosa penitencia de no mirarte en días y días,

porque mis ojos, cuando por fin te miren, se aneguen en tu esencia

como si naufragasen en un golfo de púrpura, de melodía y de vehemencia

Del poema La mancha púrpura, la primera vez que leí estas frases quedé literalmente extasiado. Ya antes en la escuela me habían hecho repetir hasta el cansancio Suave Patria y aunque había fragmentos que encerraban sorprendentes escenas de nuestro país, una especie de aversión se formó ante esta obra, tal vez por la saña con la que el profesor de literatura se empeñaba en que repitiésemos una y otra vez los versos de Ramón López Velarde.

Nació en la ciudad de Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888, primogénito de nueve retoños que tuvo el abogado José Guadalupe López Velarde (que era originario del estado de Jalisco) y la señorita Trinidad Berumen Llamas quien era hija de unos terratenientes de Jerez. Inició sus estudios en el seminario conciliar de su estado, para trasladarse después a Aguascalientes. Esta preparación orientada a la religión no le satisfizo, de modo que en 1905 decidió dedicarse a las leyes. Sus inicios como escritor se dieron a los 18 años de edad, colaborando en una revista llamada Bohemio que editaban unos amigos. Para ése entonces utilizó como pseudónimo el nombre de “Ricardo Wencer Olivares”.

Inquieto y emprendedor, se trasladó a San Luís Potosí para estudiar la preparatoria y la carrera de jurisprudencia. En estas estaba cuando falleció su padre, viniendo una serie de situaciones particularmente difíciles desde el punto de vista emocional y económico; pero sus tíos maternos, valorando su inteligencia, lo apoyaron para terminar sus estudios. Combinando su habilidad como escritor y sin descuidar la universidad, pronto se dio cuenta de que su vocación no era precisamente la jurisprudencia. Entonces en una decisión atrevida, se lanzó a la Ciudad de México. Fue hasta 1911 cuando obtuvo su título de abogado y le dieron el cargo de juez en un pueblito de San Luís Potosí llamado “Venado”.

En 1912, un antiguo protector suyo llamado Eduardo J. Correa lo llamó para colaborar en el diario católico de México La Nación en donde escribió poemas, ensayos y artículos de política en donde criticó, entre otros a Emiliano Zapata Salazar (1879–1919), situación que le fue en particular perjudicial, pues ante la sublevación del 9 de febrero de 1913 (que elevaría a Victoriano Huerta al poder) tuvo qué irse a San Luís Potosí, donde se estableció como abogado. Esta estancia no duraría mucho pues al año siguiente regresaría a la Ciudad de México donde se establecería en definitiva. A partir de entonces vendría un periodo particularmente creativo que tendría su cumbre cuando José Vasconcelos fue nombrado ministro de Educación, imprimiéndole un impulso particular a la educación. En una revista llamada El Maestro escribió un ensayo llamado Novedad de la Patria, que fundamentaría las bases del poema La Suave Patria que lo llevó a ser considerado poeta nacional de México.

Sin embargo, apenas cumplidos los 33 años, el 19 de junio de 1921, tuvo una neumonía que condicionó su muerte. Se sabe que padecía sífilis, con todo y su recalcitrante catolicismo, además de su acendrado espíritu poético que siempre enalteció a la mujer. Criticado por escritores modernos, considerado “cursi” y hasta extravagante, en lo personal no dejo de sumergirme literalmente en sus poemas disfrutando de ése recalcitrante romanticismo que a algunos todavía nos seduce, como el final de su poema “Hazme llorar hermana” y que dice:

Fuensanta:

¿Tú conoces el mar?

Dicen que es menos grande y menos hondo

Que el pesar.

Yo no sé ni por qué quiero llorar:

Será tal vez por el pesar que escondo

Tal vez por mi infinita sed de amar.

Hermana:

Dame todas las lágrimas del mar…