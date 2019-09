La trama Audi1 expone la irreparable destrucción patrimonial y ecológica que Rafael Moreno Valle heredó a futuras generaciones de mexicanos / I de III

Sintiéndose el elegido para demostrar en Puebla lo que podía lograr para el país cuando accedía a la presidencia de la nación, Rafael Moreno Valle provocó un demencial ecocidio en el valle de San José Chiapa: en menos de un año y para entregar a tiempo pactado a la armadora de automóviles Audi 460 hectáreas de suelos para su plataforma industrial, RMV contrato el rellenó de un suelo que fue recarga natural de acuíferos en el llano de San José Chiapa y en un sitio que los lugareños nombraban tradicionalmente como El Jagüey. Millones de metros cúbicos de arena, grava y piedra obtenidos de la excavación, mediante jornadas de 20 horas diarias durante ocho meses, redujo el cerro de Nopalucan a tepetate estéril, destruyendo de paso sitios arqueológicos y expulsando (engañados sobre sus derechos y estafados sobre el valor comercial de sus tierras) a los campesinos que se dedicaban al cultivo de milpas y pastoreo en lo que alguna vez fue el ejido de Santa María Ixtiyucan sobre ese cerro. La construcción de esa plataforma sobre el acuífero estaba estipulado en el contrato con Audi y era de entera obligación del gobierno del estado de Puebla. Audi solo entregó las dimensiones y otros datos técnicos y Rafael Moreno Valle invirtió en su construcción miles de millones de pesos (están registrado en documentos la cifra de 2.015 millones de pesos) que a metro cuadrado, igual cómo sucedió con sus ciclovías elevadas, resultaría en una plataforma industrial más cara que si se hubiera construido en Alemania.

En junio de 2013, dos antropólogos y un periodista nos trasladamos a Nopalucan, por invitación de unos lugareños, para atestiguar lo que era un saqueo ambiental y patrimonial de dimensiones dantescas (ver, A Ashwell, Lo que el gobierno y Audi no quieren ver. Mundo Nuestro). Miles de camiones materialistas con el logo de la CTM y de Audi, más de 2 mil operarios provenientes de comunidades de la zona además de Tehuacán, Teziutlán. Xicopetepc, Chignahuapan, San Martín Texmelucan y Puebla, con el cuerpo cubierto de polvo y bandanas cubriéndose el rostro, removían la vida campesina milenaria con todo y cerro para construir la plataforma sobre suelos del acuífero que Rafael Moreno Valle entregaría ocho meses después a la armadora alemana Audi. Javier Puga, joven antropólogo y periodista reportó2 entonces que Codesa era la constructora contratada para llevar a cabo esa destrucción ambiental en favor de Audi. Documentamos ese año cómo avanzaban las afectaciones al medio ambiente, llamamos a cuentas al INAH que no detenía la destrucción del patrimonio arqueológico y exigimos con un grupo de ciudadanos de Nopalucan que Codesa se detuviera en la destrucción del cerro porque el daño ambiental era irreparable y destruía la vida de miles de familias de un pueblo antiguo y originario de esa región. Ninguno de nosotros, entonces, nos imaginamos siquiera del entramado legal e ilegal que Rafael Moreno Valle ya tenía funcionando, mediante empleados y secretarios de su gobierno, para asegurarse que ninguna de sus obras faraónicas y en particular su proyecto insigne Audi (como también puentes viales innecesarios, ciclovías elevadas, tren para turistas y vialidades que eliminaban derechos del peatón y ciclistas, museos sin acervos y la comercialización de zona arqueológica de las Cholulas entre otras) dejaran resquicios legales mediante los cuales ciudadanos pudieran impugnar sus obras y manchar con protestas su imagen pública.

Le llevaría al periodista Sergio Mastreta varios años demostrar con documentos irrefutables el procedimiento legal e ilegal que le permitió a Rafael Moreno Valle y sus asociados comprar y despojar a los campesinos de sus tierras en el valle de San José Chiapa para cumplir en tiempo y clausulas con un contrato leonino negociado en lo oscurito con Audi. Su investigación además descubre que RMV recurriría el mismo entramado legal e ilegal cuando pretendió expropiar predios por razones de “utilidad publica” (después de obligar a propietarios a vender predios y prácticamente robándole el Hospital a la Orden Juanina) para iniciar la construcción de un centro comercial en las inmediaciones de la gran pirámide de las Cholulas. Únicamente el amparo de algunos propietarios que rehusaron vender pudo detener una destrucción mayor de la zona arqueológica cholulteca (por lo cual RMV y su empleado Leoncio Paisano ordenaron el encarcelamiento del abogado y su hijo que habían interpuesto el amparo). En el valle de San José Chiapa los ejidatarios en 2013 ya habían vendido sus parcelas por la vía de contratos de cesión de derechos parcelarios a dos funcionarios del gobierno de RMV incluso antes de que Audi hiciera pública su intención de asentarse en Puebla. Esas tierras milperas fueron incorporadas como reservas territoriales en el Banco Estatal de Tierras que “donaría” después al estado del Puebla quien vendería 460 hectáreas a Audi para su plataforma industrial en El Jagüey de San José Chiapa. Hubo engaño e ilegalidad que en los hechos “desapareció” a los campesinos ejidatarios en el traslado de dominios de sus parcelas y así también “desaparecieron” como sujetos legales que hubieran podido ampararse por una venta o expropiación impuesta. Refiero a la documentación puntual de Mastreta para comprender la enajenación de predios en San José Chiapa que empieza con el despojo de campesinos ejidatarios y otros con dominio pleno para favorecer a la empresa Audi y también a especuladores inmobiliarios. Solo el amparo promovido por la familia Maurer cuando RMV intento apropiarse de las 715 hectáreas de la exhacienda Tamariz en 2014 logró salvar de la expropiación la propiedad familiar pero después de dos años de litigios llevados fuera de Puebla a juzgados federales por un equipo de abogados y una familia con infinitos más recursos de los que disponían campesinos pobres del ejido de Santa María Ixtiyucan.

La investigación de Mastreta demostró que el proyecto Audi de RMV dejaría una deuda no tan oculta de alrededor de 10 mil 800 millones de pesos que los poblanos vamos a pagar a lo largo de 15 años (una deuda pública que con otras obras faraónicas de RMV esta resultando escandalosamente mayor). Enrique Cárdenas en su introducción a la edición que recoge la investigación de Mastreta recaló con justicia que las ilegalidades y el abuso de poder del proyecto Audi, insignia del gobierno de RMV, no puede quedar impune y Puebla contra la corrupción y la impunidad AC procederá en consecuencia para que nunca mas el estado pueda reincidir en practicas de endeudamiento oculto como sucedió en la trama RMV/Audi.

Pero el costo real del proyecto Audi es irreparable porque el crimen ecológico cometido permanecerá trágicamente impune. La destrucción del ecosistema de un valle y sus pueblos originarios en el entorno de San José Chiapa, donde quedaron obstruidas barrancas naturales que transportaban agua de las zonas cerriles hasta el subsuelo de la planicie; además de la destrucción de acuíferos naturales sellados por toneladas de cemento que necesitó Audi para que en El Jagüey no se inunden sus naves nos dejó a los poblanos una destrucción ambiental irreversible. Además desaparecieron suelos de milpas y pastoreo y formas de vidas asociadas, se alteró la paz social en las comunidades y el crimen organizado y huachicolero se cobró incluso con la vida del presidente municipal de Nopalucan. Hubo, en resumen de Mastreta “una transformación absoluta del espacio y al estructura social de una sociedad rural provocada por la imposición a rajatabla de la industria automotriz”.

El día que presentaron al público y la prensa la investigación de Mastreta el único que al final le dio la dimensión correcta a la estafa Audi no fueron ni los comentaristas ni el propio Mastreta sino don Concho Colotla cuando tomando el micrófono y ajustándose el cinturón y el sombrero dijo: “¿Y quién nos va devolver la milpa? ¿Quién nos va a devolver el agua?”.

1 Mastreta Guzman, Sergio y María Eugenia Silva Celma, La Trama Audi: Componendas

de un gobierno autoritario.

Ed. Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad. México. 2019.

2 Ver, J. Puga, “Arrasa Codesa con las

tierras de cultivo de Nopalucan” y

“Codesa tiene que reponer la tierra,” La Jornada de Oriente, junio 2013.