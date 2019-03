La pobreza y la tuberculosis

El agente infeccioso de la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) fue descubierto desde 1882. A más de cien años de este histórico suceso, desde 1993 esta enfermedad ha sido declarada como un problema grave de salud pública que, lejos de resolverse, paulatinamente se posiciona como una de las enfermedades emergentes que representan un verdadero reto para la medicina actual.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día mueren casi 4 mil 500 personas a causa de la tuberculosis y aproximadamente 30 mil 000 personas contraen esta enfermedad. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en la región de las Américas, 14 países registraron en total 12 mil 458 defunciones en 2016. De ese número, 2 mil 569 muertes fueron notificadas por México. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) informó que en el mismo año se registraron 21 mil 184 nuevos casos a nivel nacional. Veracruz (2 mil 224); Baja California (2 mil 47); Guerrero (mil 181); Tamaulipas (mil 125) y Sonora (mil 101) son los estados que contabilizaron los números más altos.

Curiosamente, hablar de tuberculosis es referirse a una enfermedad potencialmente curable en forma individual y en lo colectivo; pero lo dramático del asunto es que estos datos no son reales pues se calcula que una gran cantidad de individuos se encuentran enfermos y simplemente no lo saben. Habría que preguntarse en dónde radica la paradoja y por qué esta enfermedad que ya no debería existir en México nos continúa azotando como hace cientos de años. La respuesta se centra contundentemente en los altos índices de pobreza, marginación y carencia de educación de la población actual. De hecho, si se quisiera evaluar en una forma indirecta el grado de desarrollo de una sociedad, un buen parámetro podría estar constituido por una serie de enfermedades dentro de las que sobresalen, aquellas causadas por agentes biológicos. Y es que la mala alimentación, la carencia de elementos básicos como agua y drenaje, la falta de higiene, el hacinamiento o “amontonamiento” de la gente y finalmente la promiscuidad, incrementarán poderosamente el riesgo de enfermar.

Lastima la conciencia el saber que México cuenta con diferencias en los estratos sociales verdaderamente abrumadores estableciendo brechas en satisfactores básicos de subsistencia que son ofensivos. No es posible que una porción minoritaria de la sociedad, deje de percibir que la brutal acumulación de dinero en pocas manos, no pueda generar la desestabilización social en cualquier país. Esto no es otra cosa más que una descomposición nacional. Por estas razones, nunca serán suficientes los recursos que se destinen para el control de esta enfermedad, hablando en términos de la medicina curativa.

Ninguna propuesta puede ser suficiente para controlarla si consideramos que la pobreza es el principal factor de riesgo para enfermar. En este sentido, el panorama de la tuberculosis en México a la larga, es verdaderamente frustrante y desolador.

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para incrementar la concientización pública sobre las devastadoras consecuencias, sociales y económicas de este problema de salud. Siempre se invita a intensificar los esfuerzos dirigidos a poner fin a esta condición. La campaña de este año se ha centrado en acelerar el compromiso para terminar con la tuberculosis, en seguimiento a la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas del 2018; no solo a nivel político con los jefes de estado y de gobierno sino también con gobernadores, alcaldes, parlamentarios, líderes comunitarios, personas afectadas con tuberculosis así como médicos, enfermeras y demás trabajadores de salud, organizaciones no gubernamentales, miembros de la sociedad civil, y otros socios. Pero definitivamente debe darse un enfoque poblacional educativo, de mayor promoción a la medicina preventiva, pero sobre todo, mejorando las condiciones económicas, abatiendo la pobreza con mayor aplomo que en las administraciones anteriores.