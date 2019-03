La película Roma, un bombón envenenado

Las diversas voces del público que participaron en el coloquio sobre la película Roma de Cuarón en Barcelona, en realidad formaban parte de su trama. La voz de un hijo de exiliados republicanos, nacido en México que vivió en la ciudad durante 17 años, la de una mexicana asentada en Cataluña que de pequeña se fue del pueblo a Pantitlán y comenzó a trabajar sirviendo a una familia de la ciudad. También la de una española de que decía haber llorado durante toda la película porque había vivido su infancia en México. Quedé perpleja al corroborar cómo una obra de arte puede trastocarlo todo y subvertir el orden social imperante.

El agua corre por las baldosas del garage, se escucha su recorrido y la escoba que la acompaña, de pronto un reflejo en el suelo nos permite ver el diminuto avión que pasa por el cielo. El agua sigue corriendo y ya para ese momento los espectadores chilangos nos comenzamos a ahogar de emoción al recordar con precisión la rutina cotidiana con la que despertaba la ciudad de nuestra infancia.

En la película, como en la vida misma, el agua también corría por las azoteas, a donde sólo subían las muchachas con su radio y en ocasiones los que lográbamos colarnos para jugar entre sus faldas mientras ellas lavaban a mano la ropa de toda la familia. (Así se las llamaba en México a las trabajadoras domésticas, las muchachas) En las casas de la Roma, de la Del Valle o de la Narvarte, el cuarto de las muchachas siempre estaba separado por una puerta y un patio, de manera que se garantizaba un acceso directo a ellos sin tener que entrar a la casa.

Roma nos habla de un México que se encuentra en la frontera de una época que se conoce como “El milagro mexicano”. Una época de crecimiento, desarrollo y prosperidad, que como en toda la historia del México postcolonial, no incluye a la gran mayoría de los mexicanos. México es un país rico donde la mayoría de la gente es pobre.

Y es justamente lo que hace que la película sea un bombón envenenado, que al tiempo que nos seduce y nos instala en la dulce nostalgia de la infancia, nos transmite el dolor de una historia cruel e injusta.

La película resulta entrañable, porque a través de hermosas imágenes, música y referentes de la época, revive nuestros recuerdos a tal grado que muchos mexicanos podríamos decir a qué huele cada una de las escenas de la película. Para algunos espectadores su valor se reduce a este ejercicio nostálgico.

Pero Roma es mucho más que eso. Roma nos duele profundamente porque nos cuestiona, nos interpela, porque nos recuerda que cada minuto de estas entrañables historias de la infancia de niños de clase media, estuvieron acompañadas por alguna muchacha, por alguna de esas mujeres cariñosas, silenciosas y silenciadas, de rostro indio dulcemente inexpresivo. Mujeres que se decía que formaban parte de la familia, pero de las que nunca sabíamos nada, ni siquiera, como le pasa a la abuela de la película, su apellido.

Mujeres que venían del pueblo y de cuando en cuando se iban “al pueblo”, pero ¿cuál era su pueblo?, ¿dónde estaba? ni idea. Muchas no sabían leer y escribir, y como Cleo, no tenían palabras para hablar de lo que les sucedía. En cambio manejaban un lenguaje mágico y poético para contarnos leyendas, para jugar con nosotros y para entendernos. Estoy muerto… el juego de la azotea… pues me gusta estar muerta.

Entre ellas hablaban otro idioma y seguramente, como el niño de la película, nosotros también le decíamos en tono de queja, ¡hay ya no hables eso que no se entiende!

Me atrevo a afirmar, que muchos de los mexicanos que han criticado la película, se han sentido incómodamente interpelados por la realidad de esas relaciones de subordinación poscolonial que se han perpetuado y continúan bien asentadas en la vida cotidiana del México del siglo XXI.

Relaciones que como resultado de la inmigración latinoamericana a Catalunya, parece que se ha exportado aquí exactamente con el mismo formato. Se trata de mujeres que dejan a sus familias en sus países de origen y que vienen aquí a cuidar a gente mayor, niños o enfermos. Mujeres, que como dicen algunos de los jóvenes estudiantes, son como sus segundas madres, pero tampoco tienen idea de su historia y de su vida, porque aquí y allá continúan siendo invisibles.

Mujeres fuertes, curtidas, luchonas, soldaderas, zapatistas, escapistas capaces de romper una camisa de fuerza.

Roma es una obra de arte y al mismo tiempo una poderosa denuncia que revive traumas, recuerdos encubridores y un montón de insoportables contradicciones en las que se cimienta la historia de México y que, sin lugar a dudas, serían para Freud un rico material de análisis para su Psicopatología de la vida cotidiana.

Es una obra de arte verdaderamente subversiva, porque en ella Cuarón da protagonismo a esas mujeres silenciadas a lo largo de la historia y las muestra como verdaderas luchadoras, supervivientes, resilientes. Heroínas capaces de salvar a los niños del mar sin saber nadar.

Roma es también un homenaje a esas increíbles mujeres que han desarrollado una fuerza casi sobrenatural, que son especialistas en actos de escapismo y las únicas capaces de cerrar los ojos y conseguir el equilibrio perfecto de la disciplina del “increíble profesor Zovek”.