La lucha de clases y los fantasmas que recorren el mundo

La sociedad capitalista se mueve por una serie de contradicciones que, lejos de resolverse, se profundizan cada vez más conforme pasa el tiempo, aunque aparentemente se las quiera “suavizar”, hacerlas más digeribles y presentables. Son contradicciones inherentes al capitalismo en tanto sistema, si bien algunas existían antes de él. Con el nacimiento y desarrollo del capitalismo han surgido, por lo menos, cuatro contradicciones fundamentales: capital-trabajo, capital-naturaleza, varones-mujeres (patriarcado) y étnica-racial (racismo). Cada una de estas contradicciones constituye un sistema de dominación en sí mismo; el primero, el tercero y el cuarto son, además, sistemas de opresión y explotación de la fuerza de trabajo, de las mujeres y de la población indígena, originaria y afrodescendiente. Estas contradicciones se reproducen además en un contexto de capitalismo imperialista, en tanto el capitalismo más desarrollado (el europeo en un inicio, el estadounidense luego, o el japonés-asiático) arrasa con los llamados “sub-desarrollados”, manteniendo todas esas contradicciones. Hoy día podría anotarse otra contradicción llamada Norte-Sur (expresión de la desigualdad, el neocolonialismo y la depredación extractivista de la vida en el Sur).

Si bien todas las contradicciones marchan juntas y se retroalimentan, la contradicción capital-trabajo asalariado tiene un estatuto especial. Hoy día el capitalismo se permite hablar de estas contradicciones (la étnica, la de género, el llamado cambio climático). Sin embargo, de la lucha de clases no se menciona una palabra o se la combate como han hecho los teóricos del neoliberalismo antiguo y renovado.

La lucha interclases sigue siendo el motor de la historia. Marx planteó que la acumulación de capital se daba en dos ámbitos: en la producción de los instrumentos de producción y en la producción de bienes y servicios. En ambos, la acumulación de capital es posible por la explotación del trabajador (cualquiera sea: urbano-industrial, rural, de bienes o de servicios, productor manual o intelectual, etc., y habría que agregar: amas de casa haciendo trabajo doméstico no remunerado) mediante el trabajo no pagado (plusvalía), a partir de unas relaciones de producción favorables al propietario (dueño, amo, patrón) de los medios de producción.

La contradicción capital-trabajo se manifiesta también en la lucha permanente que se desarrolla entre los capitalistas que buscan incrementar la plusvalía pagando menos a los trabajadores, o sobre explotándolos, y éstos que tratan de mejorar sus condiciones salariales. Dicho de otra forma, es la lucha que se da entre las dos clases sociales fundamentales en el capitalismo: los empresarios propietarios y los trabajadores. En las condiciones de expansión capitalista actual existe una sobre explotación de la fuerza de trabajo que agrava la por siempre existente contradicción capital-trabajo.

Las actuales políticas neoliberales consiguieron postrar así los reclamos de la clase trabajadora, ocultando su papel como sus enemigos, haciendo del tener asegurado un puesto de trabajo, un “tesoro” que no se puede perder, así sea a costa de fatiga, enfermedad, discriminación y trato indigno. Si a mediados del siglo XIX “el fantasma” que recorría Europa era el comunismo, hoy el terror creado para las mayorías es la desocupación y el empleo precario de los que se ocupan, quienes son trabajadoras y trabajadores a los que, además, el sistema de opresión contrapone el patriarcado, las discriminaciones étnico-culturales, despojo y la depredación del territorio y de su armonía vital con la naturaleza.

Los eternos excluidos

Oscar Ochoa

Hay sectores de la sociedad que a lo largo de la historia han quedado excluidos de las grandes transformaciones nacionales en las que éstos han participado activamente. Ellos son los grupos indígenas y afrodescendientes. ¿Por qué ha sucedido esto? Pueden existir factores externos e internos. Sintéticamente pueden explicarse estos dos polos desde lo cultural y político.

En primera instancia debe señalarse el lastre colonial que todavía pesa sobre la sociedad mexicana a 200 años de su fundación. El colonialismo como ejercicio de supremacía cultural, política, económica, social y cognoscitiva remite a los valores europeos nacidos en occidente y considerados como universales. Por lo tanto, aquellos que no cumplen con estos criterios se ven eliminados o subordinados en el discurso de la llamada sociedad nacional.

Como parte de los factores internos existe precisamente la “necedad” (o “terco” si se reconociera como más digno) para continuar siendo indígena o afrodescendiente. Esto es, una forma de existir al margen de las grandes transformaciones que ha sufrido la nación, a pesar de haber participado activamente en insurrecciones, invasiones, guerras, reformas y otras. ¿Y cómo entender que sigan marginados y marginales si han sido tan costosas sus participaciones?

Desde lo interno la posible explicación es la que expone Bolívar Echeverría con el ethos barroco (la cultura y ética de los pueblos que se mezclan). El indígena (y el afrodescendiente) ha desarrollado un comportamiento de disimulo y evasivas frente a las transformaciones y no se adhieren ni al liberalismo ni al conservadurismo. Esto no quiere decir que los grandes contingentes de indígenas en los procesos nacionales no hayan sido motivados por otras razones como la defensa de su territorio o la búsqueda de justicia, sino que las poblaciones, por lo general, tomaban una postura “indecisa” que evitó tomar partido, al tiempo que las resguardaba del exterminio.

El ethos barroco, según Echeverría también logra en lo social, económico y cultural una suspensión provisional del hecho capitalista y su antagonismo de clase: la contradicción entre la tendencia a trabajar y disfrutar los bienes en tanto que valores de uso, y la reproducción de su riqueza o acumulación de capital. Esto es, vivir el conflicto bajo la forma de realizarlo y trascenderlo en un plano imaginario donde pierde su sentido y se diluye, y donde el valor de uso recupera momentáneamente su plenitud para el humano cuando en el consumo individual “puede consolidar su vigencia pese a tenerla ya perdida”. Porque algo han demostrado los pueblos en resistencia: trabajar, vivir, convivir y festejar en colectivo es un acto de resistencia, porque redistribuye no sólo bienes sino también afectos, saberes, lazos y anhelos.

Acaso los proyectos de autonomía comunitaria y popular que hoy se levantan entre los pueblos es la consolidación de esa barroquidad en estas comunidades, barrios y colonias, porque también en las ciudades sopla aire, y los gérmenes de esta utopía ancestral se propaguen como parte de la lucha anticapitalista como barrio, como “banda” o colectivo de trabajo social o político. Porque su resistencia es algo más que una necedad, y el proyecto capitalista en su fase neoliberal, simulada en estos meses, hace agua por todos lados amenazando a los pueblos con llevarnos por delante. Posiblemente nos encontramos con la grata noticia de que los excluidos de siempre han resuelto cómo salir del atolladero y nos invitan a todxs a formar parte de este nuevo proyecto donde recuperemos nuestro ser social.

…Ponerlo todo al servicio de la lucha

Ernesto Che Guevara “Es la hora de atemperar nuestras discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha”.

Que agitan grandes controversias al mundo que lucha por la libertad, lo sabemos todos y no lo podemos esconder. Que han adquirido un carácter y una agudeza tales que luce sumamente difícil, si no imposible, el diálogo y la conciliación, también lo sabemos. Buscar métodos para iniciar un diálogo que los contendientes rehúyen es una tarea inútil. Pero el enemigo está allí, golpea todos los días y amenaza con nuevos golpes y esos golpes nos unirán, hoy, mañana o pasado. Quienes antes lo capten y se preparen a esa unión necesaria tendrán el reconocimiento de los pueblos.” (…)

“En nuestro mundo en lucha, todo lo que sea discrepancia en torno a la táctica, método de acción para la consecución de objetivos limitados, debe analizarse con el respeto que merecen las apreciaciones ajenas. En cuanto al gran objetivo estratégico, la destrucción total del imperialismo por medio de la lucha, debemos ser intransigentes.”

Mensaje a los pueblos del mundo del Comandante Che Guevara

