La “guerra sucia” en contra de Barbosa la provoca el propio candidato por su trayectoria: Cárdenas

El abanderado común del PAN, PRD y MC al gobierno del estado, Enrique Cárdenas Sánchez, rechazó que su campaña esté apoyada del gobierno de Jalisco para hacer campaña negra en contra del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Luis Miguel Barbosa Huerta.

A través de un mensaje de whatsapp, negó toda guerra sucia en contra el militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e insistió en que lo único que pretende es “hacerle el bien a Puebla”.

El ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) se limitó a mencionar que no hace falta dinero ni respaldo de nadie para que la gente conozca quién es el abanderado de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

No obstante, no contestó si el gobierno de Jalisco de Enrique Alfaro Ramírez financia la guerra sucia que ha desplegado el Partido Acción Nacional (PAN) en contra del morenista.

“En esta campaña no mentimos, no injuriamos y no buscamos nada más que hacerle bien a Puebla. La única “guerra sucia” que hay contra Barbosa es la que él mismo se ha hecho con su trayectoria y sus actos. No hace falta ni dinero, ni respaldo de nadie para que la gente conozca quién es Barbosa: basta buscarlo en google”, escribió.

Este miércoles por la mañana, al reunirse con habitantes del municipio de Zautla, Barbosa denunció que el gobierno de Jalisco y que encabeza Enrique Alfaro Ramírez financia la guerra sucia en su contra y que ha sido desplegada por Acción Nacional.

En este contexto, exigió a Enrique Cárdenas fijar postura sobre dicho señalamiento y en su caso deslindarse del mismo.

“Yo sí le he pedido a don Enrique Cárdenas que se deslinde de la guerra sucia que hace su partido (…). Saben quién le paga la guerra sucia, Jalisco, el gobierno de Jalisco y él (el candidato del PAN) lo sabe”, aseguró Luis Miguel Barbosa, este miércoles en entrevista.

Lo anterior, lo contestó luego que el académico de la universidad Iberoamericana campus Puebla, aseguró una guerra sucia en su contra que podría desatarse en los próximos días e incluso en contra de su familia.

Este día, se informó que Alfaro, emanado de Movimiento Ciudadano, pretende que las empresas ‘Covacha Gabinete de Comunicación SA de CV’, ‘EU Zen Consultores SC’ e ‘Indatcom SA de CV’ manchen con una guerra sucia la campaña de Barbosa.

Hace algunos años, dicho gobernante jalisciense y las tres firmas antes mencionadas estuvieron involucradas en delitos electorales e incluso fue cuestionado por los múltiples contratos por adjudicación directa para dichas empresas que recibieron pagos superiores a los 274.4 millones de pesos entre 2011 y 2017 por parte de gobiernos de esta misma fuerza política.

En días pasados circuló un video donde se hace alusión a las virtudes de Cárdenas, sin embargo, también se alerta del “riesgo” que corre el estado en caso de que los poblanos voten por el morenista.