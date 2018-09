La elección de Puebla, manchada por la compra de votos: AMLO

Al opinar sobre el recuento de todos los votos que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la elección de gobernador en Puebla, Andrés Manuel López Obrador advirtió que la paquetería a revisar está viciada de origen, pues hubo compra de sufragios de parte de las autoridades locales.

“No deja de ser un paso adelante el que se esté aceptando el recuento de los votos, pero hay que ver cómo fue que llegaron esos votos, si fueron votos libres o fueron votos comprados, con mucho dinero que se utilizó en las elecciones en Puebla”, manifestó.

El presidente electo fue entrevistado esta mañana por reporteros de la capital del país que le preguntaron sobre el “caso Puebla”, al cual calificó como “un cochinero”.

Dijo que es necesario que los representantes de los partidos en contienda estén presentes en el conteo voto por voto y casilla por casilla: “Lo que se tiene que buscar ahora, si tomó esa decisión el Tribunal, es que estén presentes en el recuento, los partidos; que los representantes de los candidatos estén en la revisión del voto por voto, casilla por casilla”.

En franca alusión al ex gobernador poblano y hoy senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, y a su esposa, la candidata impugnada de la coalición “Por Puebla al Frente”, Martha Érika Alonso Hidalgo, advirtió que en una democracia no se puede permitir el fraude electoral ni el nepotismo.

De hecho, aseveró que la violencia desatada en el país es resultado del fraude electoral que a él le perpetraron en 2006. En ese sentido, recordó que el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa para legitimarse “le declaró la guerra al narcotráfico y desde entonces hay mucha violencia en México”, y puso como ejemplo el hallazgo de cuerpos dentro de un tráiler en el estado de Jalisco.

Reiteró que al estar en vilo el resultado de la elección en Puebla no habrá reunión con el gobernador José Antonio Gali ni con los candidatos Alonso Hidalgo y el izquierdista Luis Miguel Barbosa: “Es una elección cuestionada que está por resolverse todavía y no puedo ir en estas circunstancias a Puebla porque ¿con quién me reúno?”.

“Se debe acabar para siempre en México la compra del voto, la utilización del dinero del presupuesto para beneficiar a candidatos y a partidos”.

López Obrador afirmó que de cualquier forma “voy a acatar el fallo del tribunal”, y mencionó que “es raro que hayan obtenido el triunfo los candidatos de Morena a presidentes municipales, a diputados locales y federales y senadores, así como el mismo presidente de la República, pero no ganó el gobernador, lleva esto un mensaje, es sospechoso, es atípico”.

Agregó que no se debe hacer a un lado tampoco el hecho de que ya es una elección manchada por la compra del voto.

En una entrevista que le hicieron en Televisa ayer por la mañana, Martha Érika Alonso no quiso contestar si el recuento afectará las aspiraciones de su esposo, Rafael Moreno Valle Rosas, de ser el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Senado de la República: “Esa pregunta te pediría se la dirigieras a él, algo que ha afectado es que nos pongan en la misma canasta, él tiene su carrera política, sus aspiraciones, sus decisiones y yo tengo las mías”, expresó.

El gobernador José Antonio Gali Fayad manifestó que la transición no se detendrá y que el recuento llega a tiempo, pidió a los poblanos esperar a conocer los resultados y se dijo respetuoso de las instituciones.