La disputa por la Secretaría del Medio Ambiente estatal

Dicen que quien anda muy desesperado, desconsolado, es Juan Pablo Kuri Carballo, el diputado y dirigente del PVEM, pues se le acabaron las propuestas de cuadros del partido y de su círculo personal para proponer a funcionarios en el próximo gobierno estatal. En particular, siente que su gente podría quedar fuera de la Secretaría del Medio Ambiente, que será rehabilitada por la nueva administración del Poder Ejecutivo.

El problema de fondo, es que una condición que se le puso a Kuri Carballo para proponer a candidatos a ser funcionarios estatales, es que no tengan malos antecedentes. Y resulta que de ese tipo de personas no rodean al dirigente del PVEM, un partido que no tiene nada de ecologista.

En ese tenor, se dice que organizaciones ambientalistas –de poca seriedad– y el dirigente del PVEM estarían impulsando los perfiles de Iliana Ayala Rodríguez y Benjamín Ortiz Espejel, entre otros, para que pudieran ocupar la titularidad de la Secretaría del Medio Ambiente.

Sin duda sería una mala noticia de que alguno de esos dos propuestos fuera tomado en cuenta para hacerse cargo de esa posición del gabinete, que es de las pocas que falta por definir.

Iliana Ayala y Benjamín Ortiz han sido académicos especialistas en el área, pero cuyo desempeño deja mucho que desear. Se inscriben mucho en la tendencia de hacer proyectos con los que sólo se finge que se trabaja a favor de un medio ambiente sano y sustentable.

Benjamín Ortiz se vende como alguien que logró sanear el río Atoyac. Y cuando uno escucha que alguien dice que ha contribuido a mejorar las condiciones de ese cuerpo de agua en lo único que se puede pensar es en dos cosas: o es un estafador o es un ignorante, porque ese torrente cada vez está más contaminado y su supuesta limpieza se ha utilizado para medrar con fondos públicos.

Se sabe que Benjamín Ortiz ha “prendido su veladoras” en todas partes. Lo mismo busca –con el apoyo de grupos políticos– entrar a laborar en el gobierno del estado o con Víctor Toledo, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente del ámbito federal.

En el caso de Iliana Ayala tuvo una corta presencia en la Secretaría del Medio Ambiente, antes de que esta dependencia en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas también se hiciera cargo de las áreas de desarrollo rural y ordenamiento territorial.

Ayala fue funcionaria en la corta gestión de Amy Camacho, la dueña de Africam Safari y la primera titular del área de cuidado del medio ambiente con Moreno Valle. Su gestión fue intrascendente, pues supuestamente se dedicó a limpiar el Atoyac y ahora encabeza la organización civil que pugna por el saneamiento de ese río. Es decir lucha por una causa que se supone que como funcionaria del gobierno había solucionado.

En realidad, el gobierno de Moreno Valle sólo fingió. Construyó un parque en esa área y al río vertieron una especie de algas, para que durante algunos días se fuera el mal olor del Alseseca y se engañara a la opinión pública que se había limpiado esa área que está severamente contaminada.

En la próxima administración no se deberían hacer bolas. Los mejores perfiles para ocupar la Secretaría del Medio Ambiente son: Francisco Castillo Montemayor y Luis Enrique Fernández Lomelí.

Castillo Montemayor más allá de haber sido un preso político del morenovallismo, es un experto en saneamiento de agua y conservación de áreas protegidas, sin contar que siempre se ha buscado mantener al margen de modas e intereses políticos.

Mientras que Luis Enrique Fernández realiza una excelente labor al frente del programa educativo de Gestión Biocultural del Territorio de la UAP, en el municipio serrano de Cuetzalan.