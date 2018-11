La devastación socioambiental del campo tlaxcalteca

Tlaxcala es actualmente uno de los estados que presenta mayores índices de deterioro ambiental a nivel nacional , particularmente en lo que se refiere a la pérdida de zonas boscosas, conta minación de cuerpos de agua, erosión de suelos y so breexplotación de acuíferos . Según la SEMARNAT, en 48 de sus 60 municipios se requieren acciones urgentes de conservación y preservación ambiental . Incluso los ecosistemas mejor conservados de su territorio, como el Parque Nacional “La Malinche “, enfrenta n la fuerte amenaza de la tala ilegal, lo que provoca que año con año aumente el índice de deforestación de especies leñosas y maderables.

La devastación ecológica tiene como causa fundamental elmodelo de desarrollo que se ha impuesto en varias regiones del estado desde los años cincuenta del siglo pasado, centrado en el crecimiento industrial y en la agroindustria. Este modelo ha tenido un fuerte impacto en la salud, en la cultura y en la economía de los pueblos y comunidades campesinas e indígenas, históricamente invisibilizadas. Pero los impactos de la modernización capitalista se han intensificado en las últimas décadas mediante la entronización de diversos megaproyectos y procesos de despojo territorial y desarticulación del tejido social comunitario. Me refiero por ahora a solo cuatro casos

a) un cuerpo de agua de vital importancia ecológica es la Laguna de Acuitlapilco, que ha sido severamente impactadapor la contaminación, a pesar de que aún es aprovechada por cientos de familias de Tlaxcala, Tepeyanco y Santa Isabel Xiloxoxtla, principalmente para la pesca, la ganadería y la agricultura. A pesar de su cercanía con la capital del estado, sigue siendo común que algunas familias de bajos recursos pesquen mojarras para alimentarse. Los productores de vacunos, caprinos y ovinos alimentan su ganado con el forraje silvestre que se reproduce con la humedad. Esta laguna ha perdido más del 70% de su superficie debido aldesecamiento que ha sido provocado por la perforación de pozos profundos para la extracción de agua dulce y también por la disminución del agua de lluvia, pero también por la contaminación que es provocada por diversas descargas de aguas negras. Recientemente, el Comité Estatal de Sanidad Acuícola (CESATLAX) detectó amonio en la laguna, lo cual ha sido provocado por las descargas municipales. Incluso se ha previsto la suspensión de la pesca y el pastoreo debido a la posible presencia de arsénico y plomo (Inforural,7/05/2018).

b) por desgracia, el campo tlaxcalteca no se ha mantenido ajeno a la devastación ambiental que acompaña la construcción del fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El impacto mayor que se está provocando actualmente se ha concentrado en Xaltocany Calpulalpan, donde se están destruyendo cerros enteros para extraer material pétreo, según lo ha denunciado el Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC) (Regeneración, 6/10/2018). Incluso, académicos del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo han documentado que se están devastando al menos cien cerros en el corredor que va del Estado de México hasta Tlaxcala, poniendo en riesgo la captación y la filtración de agua al subsuelo y por tanto su abasto en toda la región.

c) la vorágine de la modernización ha llegado incluso al territorio de Tlaxco, que es el único municipio que hasta la fecha no enfrenta problemas ambientales graves, como la contaminación de suelos, aire y agua, la deforestación o laerosión. Sin embargo, en los últimos meses se encuentra frente a la amenaza de un megaproyecto de energía solar que ha sido anunciado como el más grande de todo el continente americano. La empresa italiana Enel Green Power ha iniciado el proceso para la instalación de 550 mil paneles en una superficie de 1,00 hectáreas entre los municipios de Tlaxco y Hueyotlipan. Se calcula que la planta de energía solar iniciará operaciones a mediados del año 2019, con una capacidad de 231.8 megavatios (El Financiero, 7/10/2018). Aun no queda claro si este proyecto cuenta ya con una Evaluación de Impacto Ambiental autorizada por la SEMARNAT. Lo que a los campesinos les preocupa son los potenciales riesgos, pues aun cuando se ha anunciado que este tipo de proyectos producen energía limpia y sustentable, saben que de instalarse, se reducirá el hábitat de especies de flora y fauna silvestre, además de las tierras de uso agrícola, forestal y ganadero. También existe temor respecto a un posible aumento de la temperatura, lo que seguramente generaría un desequilibrio en el ecosistema.

d) sin lugar a dudas, la problemática socioambiental más grave corresponde a la contaminación de la cuenca de los ríos Atoyac- Zahuapan, denunciada desde hace más de veinte años por organizaciones como la Coordinadora por un Atoyac por Vida (CAV). Este proceso de devastación socioambiental ha cobrado miles de vidas inocentes de hombres, mujeres, niños y niñas que en las últimas dos décadas han enfermado de diferentes tipos de cáncer, insuficiencia renal y otros padecimientos provocados por la contaminación de las industrias que arrojan al cauce de ríos y arroyos, millones de litros de agua no tratada con presencia de mercurio, níquel, plomo, cianuro, arsénico y otros agentes tóxicos. Ello ha provocado la pérdida de flora y fauna, la contaminación y desaparición de cuerpos de agua, el desplazamiento del paisaje agrícola, el avance de la frontera industrial, la contaminación de cultivos regados con aguas residuales y la desvalorización del modo de vida campesino de tradición nahua.

La próxima administración federal ha propuesto la creación de un Plan Nacional de Restauración Ambiental orientado a revertir la devastación ecológica que tristemente caracteriza hoy día a muchas regiones del país. Será fundamental que se reconozca la participación de las comunidades que durante décadas han sido agraviadas, no solo en la restauración de los ecosistemas degradados, sino en la construcción de mecanismos para la reparación del daño ante las graves violaciones a los derechos humanos de las que han sido y continúan siendo víctimas. Solo de esa manera podrá avanzar el país y el campo tlaxcalteca hacia la construcción de la anhelada justicia socioambiental.

*Antropólogo