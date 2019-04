El próximo 22 de abril se cumplen 500 años del inicio de la destrucción de la sociedad mexica con el inicio de la Conquista, que se ha vuelto motivo de debate por la solicitud que hizo el presidente López Obrador al Papa y a la monarquía española de pedir perdón por las atrocidades cometidas por sus antecesores contra los pueblos originarios durante la Conquista y la Colonia.

Según Walter Mignolo, para la cultura cristiana y occidental, lo que hoy es América no existió sino hasta el momento en que fue “descubierta” y agregada a los tres continentes con que se imaginó que dios había creado el mundo; así, América comienza a tener historia cuando es colonizada, dominada e incorporada al proceso capitalista de acumulación de capital europeo. Al no haber sido inicial creación divina, le fue permitido a los invasores europeos iniciar una sangrienta guerra de conquista, con matanzas sobrecogedoras, y no solamente destruir las culturas e historia de los pueblos originarios, sino destruir también sus sociedades e iniciar un violento proceso de despojo de los territorios propiedad de los pueblos originarios e inventó a los indígenas para menospreciarlos y hacer creer en la superioridad de la cultura occidental, de manera, dice Carlos Montemayor, que “el indio no tiene arte sino artesanía; no tiene idioma sino dialecto; no tiene religiosidad sino supersticiones; no tiene sistemas normativos sino usos y costumbres; no tiene organización política sino cacicazgos”.

La Conquista interrumpió el desarrollo de los pueblos de Anáhuac, la brutal invasión todo lo avasalló, se trataba de imponer un proyecto civilizatorio a otros y los españoles lo hicieron a sangre, fuego y oraciones. Así, como la espada no era suficiente, la cruz también desempeñó una tarea fundamental en la destrucción; su papel alienante, se significó por la imposición de creencias y prácticas ajenas en detrimento de las religiones existentes que fueron perseguidas sistemática y cruelmente hasta su aniquilamiento.

Pero, la conquista fue una guerra no sólo cruel contra los pueblos originarios que no se aliaron al invasor, sino totalmente desigual. Los pueblos enfrentaron armas desconocidas, como cañones, espadas, ballestas y arcabuces con las que asesinaron a millares de indígenas, iniciándose así lo que Enrique Semo llama la “catástrofe demográfica”, pues se calcula que en 1519 la población indígena del centro de México ascendía a 25 millones y debido a la guerra, las epidemias y las condiciones de vida, la población indígena, entre 1519 y 1607 esa población disminuyó 95%.

La previsible derrota convirtió a millones de indios en la principal riqueza que encontraron los españoles: la fuerza de trabajo de vasallos encomendados a los conquistadores para ser “cristianizados” y que fueron sometidos por la fuerza a su condición servil para ser llevados a las minas donde murieron por millares. Sin duda, la plata y el oro enviados a Europa desde América “chorreaban lodo y sangre” indígena.

La sanguinaria conquista de América se asemeja al genocidio. Por todo eso y más, la monarquía española y el Vaticano deben pedir perdón.