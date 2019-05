La artista Caroline Ongpin representa los procesos de colonización de Filipinas y México

Durante dos años, de 2017 a la fecha, la artista Caroline Ongpin (Manila, Filipinas, 31 de diciembre de 1989) puso en marcha un proceso de investigación y creación que gira en torno a los procesos de colonización –pasados y vigentes– en México y Filipinas. Los resultados de proceso de producción e investigación, o parte de ellos, se verán en la exposición Submerged Concerns: Entre Manila y Puebla, el dilema de la representación, que abrirá el sábado 1 de junio a las 12 horas en el Museo Taller Erasto Cortés Juárez (Mutec), ubicado en la 7 Oriente número 4, en el Centro Histórico de la ciudad.

En 2017, la artista vino por primera vez a Puebla invitada por Arquetopia, fundación para el desarrollo, para hacer una residencia de investigación sobre la cultura material y la conexión de Manila y Puebla. A partir de ahí, comenzó a desarrollar una serie de preguntas en torno al problema de los mapas, los territorios y la geografía. Ahora regresa como parte del programa de residencias de la misma fundación dirigida por Francisco Guevara, en su renglón de asesorías de la cátedra de artistas, para exponer nuevamente en el Mutec, espacio del gobierno estatal.

Durante una entrevista, Caroline Ongpin expuso que en general el proyecto comenzó enfocado en las similitudes y diferencias entre México y Filipinas, poniendo atención en los procesos de colonización que ambos países vivieron en la época Colonial, por parte de España. Refirió que, si bien no estaba segura en las similitudes y diferencias, un punto de atención fue el Galeón de Manila, y la historia del comercio que existió entre ambos países en los siglos coloniales.

Estando en Puebla, dijo, descubrió algunas líneas de investigación; una de ellas, concerniente al problema de las clases sociales que compartían ambas geografías, y que de cierta forma encontraron reflejo en la idea de la isla.

Ongpin continuó que el concepto de isla fue visto como un elemento que se inserta en el contexto y en los procesos de la colonización. La isla, continuó, puede ser explicada como un pequeño territorio o un continente. Es, indicó, la forma en que “la imaginación de la expansión imperial” se expresó.

Acotó que este concepto no viene de manera aislada, pues apareció desde el primer momento de su proceso. Recordó que, al pensar en la cultura material, empezó a escoger ciertos objetos que demarcaban clase, y al trabajar con ellos y formar las placas, la abstracción de la isla empezó a emerger.

“No es una intención el pensar en la isla, pues en el proceso se ha cuestionado en la diferencia entre espacio y lugar, el primero entendido como lo que existe entre un objeto y otro, mientras que el otro ligado a la idea de control. Teniendo presente el problema del paisaje y los mapas, la intención fue confrontar una idea: el de la isla y la importancia de ser analizada en los procesos de colonización, al ser pensada como un espacio vulnerable, no solo en el Caribe o el sudeste asiático, sino en todos los sitios del mundo”, confió la artista reconocida por la Liga Estudiantes de Arte de Nueva York.

Caroline Ongpin consideró que es necesario repensar esta idea de la isla, porque la colonización es un proceso no terminado, no histórico. “La colonización está viva, el trabajo no es pensar en el pasado, sino entender, con el proceso de investigación, que las preguntas tienen que ser re presentadas, es decir, vueltas a presentar”.

Indicó que, en el caso de Filipinas, por ejemplo, no es que España estuviera ocupando como tal las islas sino lo que es importante es revisar sobre lo que sucedió socialmente y cómo estos procesos de violencia tuvieron un impacto. Así, la obra reinserta estas preguntas para que el espectador se confronte con la realidad.

Agregó que, en Submerged Concerns: Entre Manila y Puebla, por tanto, se verán los grabados que son resultado de aquella indagación, en lo que trato de mostrar esa profunda comunicación entre ambas geografías.

Refirió que en total se expondrán 18 piezas realizadas en varias técnicas –aguatintas, marmoleados, puntas secas, aguafuertes– trabajadas en su mayoría en Puebla. De ellas, destaca la aplicación de la hoja de oro, una técnica que aprendió en Puebla, y que usa para dotar de movimiento y luminosidad a sus obras, en un acto que puede ser incluso performático para el espectador. Completó que también hay tridimensionalidad, a partir del gofrado y las placas de cobre, que le dan a sus obras una dimensión amplia y dejan ver que existe un proceso abierto que va más allá del grabado.

Destaca que, en 2017, cuando expuso en Puebla por primera vez en el Mutec, su obra fue solicitada para exposición en su natal Manila. Su labor, la continuó en Nueva York, ciudad en la que actualmente reside. Por tanto, su tarea ha sido un proceso que ha implicado el aprender en Puebla la técnica de hoja de oro, aplicarla en Nueva York y en Manila, para luego regresar a esta ciudad a terminarla, y posteriormente viajar nuevamente a EU y Filipinas.