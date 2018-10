La alternativa para evitar la reducción de salarios en el Poder Judicial federal / I

“No es un descubrimiento, es un principio tan viejo como

el mundo, que nadie puede ser juez en causa propia”

Perfecto Ibañez

Como uno de los propósitos del nuevo gobierno federal es combatir la corrupción, así como los salarios faraónicos que tienen algunos funcionarios públicos, dentro de los que se encuentra el personal del Poder Judicial Federal, se sabe y es público que se realizarán varias reformas legales e, incluso, constitucionales para que se reduzcan los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de magistrados, jueces y, en general, del personal del Poder Judicial Federal; pues, incluso, ha salido a la luz pública que muchos de ellos cuentan con un sinnúmero de familiares, parientes, amigos, trabajando en dicho organismo y, atendiendo a la corrupción que desafortunadamente ha invadido a la nación, se propone rotarlos de sus cargos cada determinado plazo, para que no puedan “hacer raíces” en los lugares en donde están laborando.

La posición de los ministros, lejos de la de buscar una alternativa, ha sido de rechazo y de oposición a estos cambios. Ahora bien, sin ánimos de defender a algunos y, por tanto, sin la intención de caer en este rechazo sin propósito, resulta claro que era más fácil que se propusieran otras alternativas para solucionar el problema que se pretende resolver con esas propuestas presidenciales y, con ellas, evitar toda esa serie de reformas legales y constitucionales para combatir la corrupción, sin que se hagan cambios tan drásticos como, inminentemente, se van a realizar.

El fondo del problema no son los salarios ni los familiares, el fondo del asunto es el problema de la decisión judicial, donde es común para los justiciables, es decir, para los que exigen que se haga justicia en algún caso en particular la existencia de una incertidumbre manifiesta en las decisiones del Poder Judicial Federal, una controversia que inicia sin complejidad alguna en los denominados casos rutinarios, (Vergara, Nava Silvino. Temas jurídicos para tiempos no jurídicos. Escuela Libre de Derecho de Puebla/PaideiaMx, Guadalajara, 2016), pero que se convierten en grandes complejidades procesales que hacen imposible tener la certidumbre de los términos en que se dictará una sentencia. Algo que, desde luego, asusta más que cualquier debate, como el caso del aeropuerto o, bien, el de la migración centroamericana. Por tanto, lo cierto es que en donde debe haber mayor certidumbre debería ser en las resoluciones del Poder Judicial, dado que por algo es que se trata del poder mas técnico de los poderes. No obstante, lo que hoy vemos en las calles, en los medios de comunicación, a saber, las muertes de ciudadanos mexicanos por todo el territorio nacional, es, en gran parte, a causa de esa complejidad que se ha convertido acudir a una instancia jurisdiccional, como es el juicio de amparo. Por ende, lo que se requiere es que los ministros, magistrados y jueces resuelvan con la mayor objetividad posible, con la mayor transparencia, de forma imparcial y sin hacer uso de la discrecionalidad judicial: que es la que, precisamente, se convierte posteriormente en corrupción y en sentencias que dejan entre ver, si es que aún existe, la leve independencia del Poder Judicial ante los otros poderes, en particular ante la administración pública.

Por ello, el problema de raíz es la discrecionalidad judicial, que les permite a los jueces contar con la posibilidad de resolver de una forma o de otra sin que los comprometa en sostener que detrás de esa decisión existen malos manejos, arreglos y corrupción. Sin embargo, esa realidad mexicana, hoy tan aguda, no es nada nuevo, ni la nueva administración se está enfrentando con algo que no ha sucedido anteriormente; ese fue uno de los grandes problemas que el derecho ha debido resolver desde hace muchos años, en particular, desde el siglo XVII con el proceso de la conformación de los Estados como hoy los conocemos (Zagrebelsky, Gabriel; Martini, Carlo María. La exigencia de Justicia. Editorial Trotta, Madrid, 2006).

Si el problema agudo a resolver es la corrupción, es evidente que rotar a los miembros del poder judicial federal y, por su parte, reducir sus sueldos provocará lo contrario; pues los que son corruptos seguirán siéndolo, pero ahora con cuotas más altas; y los que no lo eran, acostumbrados a una forma de vida, desde luego que tendrán la tentación inmiscuirse en ese mundo; y habrán otros que caerán en los tentáculos de la corrupción, atendiendo a que simplemente lo harán por la reducción de sus salarios y por asumir que ésta se trata de violaciones evidentes a derechos adquiridos. Por tanto, la solución pudiera convertirse en parte del problema.

La única alternativa de solución la dan los libros, aquellos que son la materia prima para que al abogado le nombren jurista y al juez excelencia, y no, a ambos, simples operadores jurídicos, pues en el año catastrófico de 2007, se publicó una obra monumental de un jurista italiano que vivió el fascismo, en donde se desarrolla una teoría contraria a la hegemónica alemana –que es la que siguen ministros, magistrados y jueces, muchos de ellos aún sin saber de la misma– y que propone la vieja promesa decimonónica de la sujeción del juez a la ley, a la que se denomina “garantismo”.