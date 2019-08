Karina Pérez realiza la entrega de domo escolar en San Antonio Cacalotepec

La presidente municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, realizó la entrega del domo de la Primaria Justo Sierra en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, para el beneficio de 232 alumnos y 10 maestros con una inversión aproximada de un millón 258 mil 812 pesos.

En el marco de inicio del ciclo escolar 2019–2020, la edil sanandreseña señaló que los funcionarios del gobierno municipal que encabeza están comprometidos con la sociedad, al traer un sentido humanista con sensibilidad social con el objetivo de hacer el bien para todos.

En este sentido, se comprometió a realizar la construcción de la nueva presidencia auxiliar, así como la Unidad Deportiva que fue solicitada por los ciudadanos de San Antonio Cacalotepec.

Además, Karina Pérez Popoca mencionó que, con el modelo de honestidad, honradez y austeridad, es por el que se ha logrado realizar obras como este domo con los que ahora cuentan los alumnos de la Primaria Justo Sierra, proyectos que ayudarán a mejorar la calidad educativa de estos alumnos.

En su discurso, la mandataria municipal reiteró que los principios de no mentir, no robar y no traicionar se están aplicando en San Andrés Cholula, y otro claro ejemplo es la entrega de las Casas de Salud en las juntas auxiliares e inspectorías del municipio.

Asimismo, Karina Pérez Popoca realizó la inauguración del ciclo escolar 2019–2020 en el que oficialmente regresan a clases 145 escuelas y 29 mil 727 alumnos en instituciones educativas que se encuentran al interior de San Andrés Cholula.

Cabe mencionar que esta administración ha destinado un aproximado de 50 millones de pesos para la educación de los sanandreseños.