Jueces ordenaron dar ayuda a agraviados por el sismo, pero la SHCP apeló para que no fuera posible

Los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Puebla que perdieron todo y no recibieron el apoyo anunciado para la reconstrucción de viviendas han sido sometidos a una nueva revictimización, esta vez en tribunales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) apeló la sentencia de amparo que ordena entregar el dinero completo en las tarjetas bancarias a afectados a quienes se les canceló de manera ilegal, fuera de lógica normativa y de todo sentido humanitario.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Delegación Puebla (Sedatu–Puebla) y la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el juicio de amparo 1678/2018 son señaladas por vulnerar el derecho de damnificados a una vivienda digna al negarse a entregar la tarjeta electrónica con el recurso económico del Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) a afectados censados y reasignar el dinero “a otros beneficiarios”.

Al estudiar el caso poblano, el Juzgado Cuarto de Distrito de la Quinta Región en Culiacán Sinaloa que auxilió al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Juicios Federales en el estado de Puebla, no encontró evidencia de que el titular de la Sedatu haya obtenido la anuencia de la autoridad facultada para modificar el programa del que derivan los recursos otorgados a los afectados del sismo para “cancelar tarjetas” y “reasignar los recursos económicos”, por lo que estas operaciones, apunta, no fueron legales.

Para los magistrados, la delegación de la Sedatu en Puebla no acreditó de manera plena que estas modificaciones estuvieran dentro de las reglas de operación para los programas de reconstrucción.

Se cancelaron tarjetas a damnificados porque no atendieron perifoneos: Sedatu

En abril de este año se notificó la resolución el juicio de amparo 1678/2018 que ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Delegación Puebla así como la Unidad Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como órgano administrador del Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) entregar a la brevedad a los damnificados, entre ellos Concepción Gómez Hernández, Reyes García Hernández y Elid Hernández Sosa, el dinero autorizado para la reconstrucción de sus viviendas con daños parciales y totales, pues de acuerdo al padrón definitivo del Fonden, ellos fueron señalados como beneficiarios.

La justificación de que no la recibieran el recurso es que los damnificados no acudieron a los “múltiples llamados” efectuados para que recogieran sus tarjetas. “El subdelegado de Desarrollo Urbano Ordenación del Territorio y Vivienda de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Puebla manifestó que las tarjetas no fueron entregadas a los quejosos en virtud de que no acudieron a recogerlas, a pesar de múltiples búsquedas, lo que originó que se cancelaran, y que los recursos que en ellas se contenían se reasignaran a otras personas”, consta en el informe rendido por la autoridad.

Esta decisión, se explica en el informe justificado, se desprendía de los acuerdos de una asamblea ordinaria celebrada por el Subcomité Operativo de Vivienda el 18 de mayo de 2018 en las que se habrían dictado las medidas a la modificación del programa.

Jueces federales aseguran en la sentencia que la omisión en la entrega de tarjetas carecen de justificación, pues no existe constancia que demuestre que el personal de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Secretaria de Desarrollo Social efectivamente hubiese realizado “las múltiples búsquedas” de los damnificados que no asistieron o que hubiesen pretendido notificarlos y que en esas diligencias se les haya hecho del conocimiento la existencia de las tarjetas bancarias, para que con ello estuvieran en aptitud de acudir o no a la entrega respectiva.

“En las constancias que se encuentran agregadas al juicio de amparo, no se desprende algún documento o medio de convicción en el que se detallen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizaron las búsquedas o los llamados que la autoridad refinó y que se haya asentado la falta de localización de los buscados para tener por justificada la causa que dio origen a la cancelación de las tarjetas bancarias”, se lee en el texto del juicio de amparo.

Así, el juzgado federal reconoció que causa por la que no se entregaron los recursos a los damnificados es inaceptable y por lo tanto, aseguró que la cancelación de las tarjetas por ese motivo es un acto ilegal, pues las modificaciones a los programas otorgados de apoyo creados con motivo de los desastres naturales tampoco se hizo apegada a norma.

SHCP se resiste a entregar el recurso, interpone recurso de revisión a la decisión del juzgado federal

Tras conocerse el fallo del juicio de amparo, la Unidad Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como órgano administrador del Fideicomiso del Fonden interpuso en agosto de este año el recurso de revisión 372/ 2019 en el Tercer Tribunal Colegiado, valiéndose de los recursos legales a su alcance para frenar la entrega del recurso, provocando una dilación que podría alcanzar de los seis u ocho meses para una nueva resolución.

El abogado Israel Sánchez Sánchez que encabezó la defensa de cientos de personas en la mixteca poblana en cinco amparos colectivos aseguró que a dos años del terremoto de 7.1 autoridades emprendieron un mecanismo de “revictimización” para los afectados en Puebla, además de la omisión en la entrega de recursos que revive la violación cada día hasta hoy, los damnificados son sometidos a sostener una lucha legal que podría resolverse hasta 2020.

El litigante con especialidad en derechos fundamentales y miembro con distinción internacional, reveló que le sorprendió que esta resolución –que fue notificada en el mes de agosto a las autoridades responsables– fue de inmediato apelada por la Unidad Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría SHCP, pues hasta el momento no se había identificado como el órgano que administrara el fideicomiso de fondo de reconstrucción, este fue conocido sólo a través de ampliaciones de informes en el juicio de amparo.

Sánchez lamentó la resistencia de las autoridades para cumplir con la tutela de los derechos humanos a los damnificados y más necesitados, y atribuyó a la ignorancia y desconocimiento de funcionarios sobre el tema.

La indignación mayor, dijo, fue que la causa para cancelar las tarjetas fuera que los daminificados no asistieran a las reuniones convocadas por la Sedatu por perifoneos cuando hay poblaciones alejadas enclavadas en La Mixteca.

“En Izúcar las poblaciones, comunidades y rancherías están apartadas, pobladores que viven en la periferia a veces tardan hasta una hora u hora y media para llegar al centro de Izúcar de Matamoros porque el transporte es mínimo y el camino está accidentado, es increíble que se haya tomado la decisión de cancelar los recursos porque la gente no estuvo atenta al perifoneo y se consideró que no les interesaba el recurso o era desidia por no asistir”, adujo el abogado

Sánchez, quien encabezó en Puebla “una cruzada legal por damnificados en Izúcar de Matamoros”, ha interpuesto cinco amparos colectivos que benefician a 250 personas en juzgados de distrito que reclaman el incumplimiento de la Sedatu y otras dependencias tras la tragedia del 19 de septiembre de 2017

El año pasado, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla habría resuelto el amparo 1284/2018 interpuesto por damnificados del 19 de septiembre del municipio de Izúcar de Matamoros por la omisión de autoridades al seguimiento al programa de reconstrucción de viviendas, estimando la violación de 17 artículos constitucionales.

Y hay que decir que luego que juicios de amparos obligaran a la Sedatu a entregar los recursos y resarcir daños, el mecanismo usado por los funcionarios no fue visitar a los damnificados, sino que acordó con las presidencias municipales y auxiliares realizar perifonéos para vocear a afectados por el sismo ,cuyo trámite no había concluido o estaba pendiente.

Las casas tan destruidas como en 2017

El litigante invitó a autoridades a recorrer a pie las comunidades para recoger testimonios y evidencias que el mecanismo de reconstrucción simplemente fue un fracaso.

“Es increíble que las autoridades muestren resistencia para reactivar las tarjetas que ellos mismos cancelaron por razones ilegales y totalmente cuestionables”, insistió.

Adelantó que en estos momentos existe el juicio de Amparo colectivo 1549/2018 en el Segundo Juzgado de Distrito cuya resolución está en trámite.

Israel Sánchez consideró que las omisiones de las autoridades para atender el desastre y las urgentes necesidades de los damnificados tiene un tracto sucesivo, pues aunque la negativa de entregar los recursos se registró hace dos años la violación se recrea para los afectados cada día hasta hoy.