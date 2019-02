Impiden en Juan C. Bonilla instalación de casillas para consulta del PIM

Habitantes de Juan C. Bonilla, impidieron la realización de la consulta ordenada por el gobierno de la República que preside Andrés Manuel López Obrador sobre la termoeléctrica de Huexca, perteneciente al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Las personas ni siquiera permitieron la instalación de casillas y en una de las urnas escribieron consignas como: “Consulta ilegítima, mañosa, no a la termoeléctrica, no al gasoducto desde Puebla”.

También clamaron consignas de condena al asesinato del líder opositor al PIM, Samir Flores Soberanes, exigiendo justicia para el también comunicador comunitaro.

En otra de las urnas, la gente de Juan C. Bonilla escribió:”En memoria de ti, hermano Samir Flores desde Puebla, no a la termoeléctrica, no al gasoducto”.

En las comunidades de Santa María Zacatepec y de San Miguel Ometoxtla, de Juan C. Bonilla, ocurrieron las protestas más airadas, pero no hubo violencia.

Se informó por parte de los “servidores de la nación” que organizan la consulta, que las urnas de Juan C. Bonilla serán trasladadas a la cabecera municipal de Cuanalá, para que ahí la interesados acudan a votar.