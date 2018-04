Jóvenes, los olvidados del sistema

Son millones de los mal llamados ninis (ni estudian ni trabajan), cuestión de lo cual la inmensa mayoría no es culpable, sino un sistema que no les ha dado las oportunidades o que ha fallado en educación, empleo, cultura y recreación. Y debido a ello no hemos podido aprovechar el llamado bono demográfico, el cual nos hubiera permitido estar a la vanguardia en muchos terrenos donde nuestros rezagos son tremendos.

Pero las más recientes cifras en inseguridad son espantosas. De 34 mil 268 desaparecidos, cuando menos la mitad son menores de 29 años. Muestra clara que hay un ataque desproporcionado contra los muchachos que deberían ser no el futuro sino el presente de una nación que desea salir adelante.

Hace unos días secuestraron en Tonalá, Jalisco, a Jesús Daniel Díaz, Marco Francisco García y Javier Salomón Aceves. Los reclamos fueron múltiples y luego de algunas jornadas las autoridades de aquella entidad dijeron que fueron liquidados por estar en “el lugar equivocado” y luego disueltos en ácido por narcotraficantes, entre ellos un rapero que exalta la violencia.

Por esos días, se cumplieron 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y nada ha ocurrido luego de la falaz “verdad histórica”.

En julio de 2015 asesinaron a Rubén Espinosa, Nadia Vera y tres mujeres más en la Ciudad de México y las autoridades siguen imperturbables.

Hoy sabemos que seis personas de Tlaxcala desaparecieron en Oaxaca y no hay rastros de ellas.

La lista es interminable y las explicaciones de las autoridades resultan bobas, estúpidas sin sentido a pesar de las movilizaciones de cientos de jóvenes que piden justicia plena y alto al exterminio de chavos. Tiene razón el escritor Fernando del Paso: “¿Hasta cuándo seguiremos en un país que no protege a sus hijos?”. Mientras tanto Peña Nieto viaja y condena, nuevamente muy tarde, actos que debió evitar.

