Joseph Lister y la cirugía

La cirugía, durante el siglo XIX había evolucionado en una forma particularmente interesante por la posibilidad de establecer procesos de analgesia y anestesia que, conjuntamente con la mejoría técnica en instrumentos y procedimientos, mostraban un panorama verdaderamente evolutivo y alentador; sin embargo, las infecciones constituían un factor de riesgo que generaba muy altas cifras de mortalidad, sobre todo en pacientes tratados en hospitales, a diferencia de aquellos que se recuperaban en sus hogares. Imaginando que este fenómeno se debía a la influencia del “mal aire” que entraba en contacto con heridas abiertas, las salas de cirugía se ventilaban sin cuidados especiales y los procedimientos quirúrgicos apenas se cubrían con trapos no necesariamente limpios. No se practicaba la higiene y los cirujanos, por lo mismo, no se lavaban las manos, refiriendo que el mal olor y las manchas de sangre, eran distintivos que los llenaban de orgullo. El pus (es erróneo mencionar “la pus”, pues se trata de un sustantivo masculino y no femenino) era considerado positivo en la evolución de las heridas. Con él supuestamente se desechaba la materia nociva fuera, denominándose incluso pus loable.

Un día como hoy, pero de 1827, en una comunidad de Inglaterra llamada Essex, nació Joseph Lister. Su padre, además de comerciante de vinos, era matemático y estaba obsesionado con el desarrollo de lentes de aumento sin color, fascinado además con las posibilidades del futuro microscopio. Su madre fue maestra que debió haber fungido en la familia como una muy buena educadora. Bajo este perfil de instrucción, inculcaron en sus hijos el estudio de idiomas y a Joseph le persuadieron además de prepararse en ciencias. Posteriormente estudió medicina, graduándose en 1852 y dedicándose después a la cirugía.

Viajes por Alemania y Francia seguramente le permitieron conocer las experiencias de dos grandes científicos: Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865) quien fue un médico que en el Hospital General de Viena (Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien) abatió la mortalidad entre las pacientes hospitalizadas en la sala atendida por obstetras con algo tan simple como el lavarse las manos y publicando un artículo titulado De la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal (“Die Aetiologie, der Begriff, und die Prophylexis des Kindbettfiebers”) y otro gran sabio que todos hemos escuchado nombrar: Louis Pasteur (1822–1895) quien fue un químico y bacteriólogo francés (erróneamente considerado médico), cuyos descubrimientos tuvieron enorme influencia en el desarrollo de la química, la las ciencias naturales y microbiología, describiendo a las bacterias.

Lister observó que las fracturas expuestas inexorablemente culminarían en infecciones y amputaciones a diferencia de las lesiones cerradas. Pensando que probablemente era a través de las lesiones abiertas como penetrarían los gérmenes, ideó utilizar una sustancia llamada Ácido Carbólico o Fenol, que se utilizaba las aguas sucias para evitar que el ganado de los campos enfermara. Empapando gasas y telas con Fenol para cubrir las heridas, creó el “Vendaje de Lister” que en sus inicios fue definitivamente rechazado, aunque a la larga probaría ser efectivo. Posteriormente esparcía Fenol en instrumentos quirúrgicos con un aparato inventado por él al que denominó “Pilverizador de Ácido Carbólico”.

Una vez que demostró la efectividad de sus métodos, su fama creció llegando a ser director del King’s College Hospital en Londres. De hecho, gracias a Lister, el rey Eduardo VII pudo ser coronado, ya que dos días antes de este acto, tuvo que ser operado de apendicitis y sobrevivió al no tener una infección.

El 10 de febrero de 1912 murió a los 84 años de edad legando a la posteridad el inicio de las nuevas técnicas de asepsia y antisepsia, es decir, la búsqueda en la eliminación de todo tipo de microbios que pudiesen desencadenar complicaciones infecciosas y si bien en 1879 se llegó a denominar a un enjuague bucal para evitar el mal aliento, con su nombre (Listerine), su contribución a la medicina actual es indiscutible. El entrar a un quirófano en la actualidad, gracias a él ha dejado de ser un asunto de vida o muerte por infecciones.