Jesús Giles negoció dejar su odio contra Cárdenas a cambio de una candidatura para su esposa

En un periodo de apenas 22 días, Jesús Giles Carmona, el expresidente estatal del PAN y uno de los líderes del menguado grupo morenovallista, pasó de hacer una furibunda advertencia de que con Enrique Cárdenas Sánchez el albiazul se hundiría al tercer lugar de la actual contienda electoral, a brindarle su apoyo, reconocimiento y construir la unidad con el candidato a la gubernatura. ¿A qué se debió tan radical cambio? Todo indica que no se trató de un asunto de modificación de convicciones, sino de una burda negociación de una candidatura de una regiduría.

Resulta que en la construcción de la planilla con que el PAN competirá por el ayuntamiento de Santa Clara Ocoyucan, en donde también hay un proceso electoral extraordinario, la esposa de Jesús Giles consiguió una candidatura a regidora.

Y no fue cualquier posición, se trata del primer lugar del planilla, lo cual le garantiza a la cónyuge de quien fuera líder estatal del PAN –entre los años 2015 y 2018– obtener un sitio en el cabildo de Santa Clara Ocoyucan –por la vía plurinominal– aunque el albiazul no gane la contienda, algo que muy probablemente va a ocurrir, ya que la disputa en ese municipio se reduce entre el PRI –o mejor dicho Antorcha Campesina– y Morena.

Dicen los conocedores del tema que la esposa de Jesús Giles no es de Santa Clara Ocoyucan. No siquiera vive en ese municipio. Es más, no siquiera es del estado de Puebla. Al parecer la mujer es oriunda de Sinaloa, en donde ya habría sido diputada local.

¿Entonces de dónde viene el ánimo de llegar al cabildo de Santa Clara Ocoyucan? La respuesta es muy sencilla: es el interés en el proyecto inmobiliarios llamado Lomas de Angelópolis 3, el cual es el desarrollo de mayor plusvalía en el estado de Puebla y en el sureste del país.

Lomas de Angelópolis es el proyecto de inmobiliario más ambicioso de vivienda destinada a la clase media alta y de altos ingresos económicos, que pretende seguirse expandiendo sobre territorio de San Andrés Cholula y principalmente en Santa Clara Ocoyucan, para dar cabida a unos 80 mil nuevos habitantes.

Pareciera entonces que el interés de Jesús Giles es colocar en el cabildo de Santa Clara Ocoyucan a una regidora que abogue por los intereses de la familia Posada y otros inversionistas que, están dispuestos a expandir Lomas de Angelópolis 3, con fuertes capitales de varios miles de millones de pesos y por supuesto, la ayuda del municipio en donde se ubican las tierras en las que se pretende ampliar el crecimiento de la mancha urbana.

A eso se debe el giro de opinión de unos de los líderes del morenovallismo.

Jesús Giles Carmona llegó a la dirigencia estatal del PAN con el único propósito de ser el principal artífice para la construcción de la candidatura a la gubernatura de Martha érika Alonso Hidalgo, la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Después de que dejó el cargo de presidente del PAN, Giles se preparaba para entrar al gobierno de Martha érika Alonso, pero la tragedia del 24 de diciembre dejó en el desamparo político y laboral al exdirigente albiazul.

Cuando a principios de marzo se definió que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN postulaba a Enrique Cárdenas como candidato externo a la gubernatura de Puebla, surgió una rebelión morenovallista contra la nominación del ex rector de la Universidad de las Américas, la cual era encabezada por Jesús Giles.

El 6 de marzo pasado, en sus redes sociales Jesús Giles manifestaba que la dedicaba “un fuerte aplauso” a la dirigencia nacional del PAN porque con la designación de Enrique Cárdenas se había garantizado mandara al partido “a un honroso tercer lugar”, de la actual contienda electoral.

Luego de esa manifestación, parecía que el grupo político del extinto ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas estaba apostado a buscar tumbar la candidatura de Cárdenas, pues no solamente le significaba que la postulación recayera en una facción ajena al morenovallismo, sino también implica perder el control del PAN, el cual había sido un coto de poder de esta corriente política desde el año 2010.

Sin embargo, con el paso de los días, los morenovallistas enmudecieron y luego, el pasado fin de semana, cambiaron de posición.

Jesús Giles escribió en sus redes sociales: “Las diferencias nunca deben ser más grandes que las coincidencias. Puebla nos necesita unidos @ecardenassan” y al mismo tiempo, acompañó esa frase con una imagen en la cual aparece sonriente, relajado, con su brazo sobre el hombro de Enrique Cárdenas.

No cabe duda: en el morenovallismo no había convicciones políticas, sino solo el interés de amasar intereses económicos.