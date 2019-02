Insuficientes las propuestas de ajuste al Proyecto Integral Morelos: Cupreder

El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), advirtió que los ajustes mencionados esta mañana por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Proyecto Integral Morelos (PIM) no son “suficientes ni los más importantes”, pues ni consideran el riesgo potencial de una erupción mayor del volcán Popocatépetl.

En una rueda de medios, los directivos del organismo que desde 1995 estudia el estado del volcán Popocatépetl y los fenómenos socioambietales vinculados a éste, manifestaron su desconcierto porque la actividad del coloso no haya siquiera sido mencionada por el mandatario federal, a pesar de que el Gasoducto Morelos y la Termoeléctrica de la Huexca, se encuentran en la zona de riesgo por erupción.

Agregaron que la semana entrante tendrán una reunión con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, pero recordaron que el titular de ésta última, Manuel Bartlett Díaz, conoce a la perfección el riesgo volcánico, al punto que siendo gobernador de Puebla, impulsó la creación del Cupreder.

“Las medidas de corrección para el Proyecto Integral Morelos que se mencionaron esta mañana no son suficientes ni son las más importantes, por lo tanto consideramos que no es aplicable echar a andar el proyecto si no se hacen las correcciones” pertinentes, aseveró Aurelio Fernández Fuentes, director fundador del Centro, quien estuvo acompañada de Alejandra López, investigadora del mismo.

Los científicos explicaron que el Popocatépetl es uno de los cinco volcanes más explosivos del mundo y el que más número de habitantes tiene a su alrededor. Advirtieron que una erupción de mediana intensidad puede afectar las instalaciones del gasoducto y de la termoeléctrica.

Otra preocupación es que en la conferencia presidencial no se dijo una sola palabra de que el PIM tiene diseñados ramales de distribución en su trayecto de 160 kilómetros, mismas que propiciarían el crecimiento industrial en zonas altamente vulnerables a una erupción, como las regiones de Atlixco y la de Nealtican-Tecuanipan.

Agregaron que se ignora cuál fue el trazo final o ejecutado del ducto: “nuestros estudios de campo indican que hay un trazo caprichoso, correspondiente a los ajustes que hicieron las constructoras para sortear la resistencia de las comunidades”. De hecho, recordaron que hay una sentencia federal que impide actualmente la edificación de la línea de conducción en cuatro comunidades de la zona.

Más allá de esa condicionante legal para el PIM, expresaron que la probabilidad de sismo es otro factor de riesgo y recordaron que el temblor del 19 de septiembre de 2017 tuvo su epicentro en la región oriente de Morelos, a solo 33.5 kilómetros de distancia del trazo del Gasoducto Morelos, por lo cual la infraestructura pudo haber quedado afectada: “cualquier apresuramiento puede resultar en una desgracia”, apuntaron.

Añadieron que también se omitió el problema y riesgo que representa el robo de hidrocarburos.

Los investigadores dejaron claro que sus preocupaciones y señalamientos están despojados de interés político o ideológico y están basados en estudios científicos.

“Una consulta debe partir de la previa y suficiente divulgación democrática de toda la información disponible, científica, técnica y social a diferentes escalas, tomando en cuenta la diversidad de temas e intereses y sobre todo de actores. Aceptamos la información de que es preciso generar energía eléctrica para la creciente demanda, pero si prevalecen los criterios de urgencia frente a los criterios importantes, tendremos tarde o temprano con una condición de desastre”, finalizaron.