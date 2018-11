Insondable arrepentimiento

A mialma

Te vi entrar. Tu cabello cano platinado iluminó el salón. Mis sentidos se encendieron como aquella vez que llegaste al recinto mientras yo agitada subía las escaleras y, al mirarte,sentí penetrantes mariposas en mi estómago. ¡Hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto la presencia de alguien!

Te sentaste por la puerta; te veía de reojo para reconocer la calidez de tu piel que nunca toqué más que en mi fantasía que sigue obsequiosa y me devora por las noches. Escuché con atención la presentación a la que fuimos invitados y supe que tendría que salir por la puerta donde estabas sentado. Concluyeron,Me levanté y caminé valientemente hacia donde tú estabas. Atisbé tu figura y vi que extendiste tu mano ofreciéndosela a alguien, y ese alguien la tomó…

Algo dentro de mí, antes de ese momento, me había dado total esperanza de que al volvernos a ver podrías adivinar las mariposas que han anidado en mi estómago y se han ido a mi cabeza, permeado mi cerebro, inundado mis pulmones y paralizado mis ideas. Me han hecho desear tu piel, probar tu saliva, escuchar el susurro de tu voz en mí oído, sentir tu calidez… pero esa mano que se extendió casi frente a mí, las hizo ahuyentarse y esconderse en mi sangre más pesada.

Miré como saliste, feliz, agarrado del brazo de tu nuevo amor y recordé por qué hui de ti… Parecía que tu reciente soledad hacía lanzarte a quien fuera que te recibiera, ir de intento en intento sin distingo, con el nombre de tu ex entre tus labios, en tus ojos, en tus oídos, en tus manos, en tu mente, en tu alma, en tu cama, en tu casa y donde ningún ser humano vivo puede competir.

Y me alejé sin haberte dicho lo que siento: darnos tiempo para conocernos, para que procesaras tu duelo, para que no me nombraras en la cama con otro nombre, para que aprendieras a estar sin ella y paulatinamente abrir tu alma a algo nuevo, no parchado. Pero me equivoqué… ¡y duele! Tener escrúpulos siempre es ambivalente y hoy me salió mal. ¡Yo te quería para mí!, a pesar de todo.

Ahora no sé qué hacer. Ya no sé cómo se cura un corazón roto; el mío está en uninsondable silencio ahogándose en llanto. Te abracé en mi fantasía, ésa que me pertenece y hace de mi lo que quiere;ésa que se permitió todo contigo como una degenerada sin límite ni freno; ésa sin escrúpulos que triunfó al amarte como se le pegó la gana;ésa que no se arrepiente de nada porque todo lo ha hecho y satisface sus insaciables apetitos a sus anchas, porque ésa te deseó, te tuvo sin miramientos y te devoró como animal salvaje con hambre. Yo la observo y lloro lágrimas de sangre al no haberme dejado poseer por ella ante ti.

Ahora fuera yo feliz… Sería aquélla mujer que te tomó de la mano para agarrarte del brazo; sería la que se despierta a tu lado sin importar estar en la misma cama, la misma casa, el mismo baño, llamándome por el mismo nombre. ¡Porque a mi fantasía no le importa más nada que ella misma, y nunca le hubiera hecho mella! ¡Nunca, siquiera, se hubiera dado cuenta!

Hoy condeno mis escrúpulos y venero a mi fantasía salvaje, loca, desquiciada, feroz. Y no me consuela ni distrae mirar al viento y ver cómo se entreteje en las ramas y hojas de los árboles y las plantas; no me consuela ni el sol ni la luna, ni el frío ni el calor. Ni respirar siquiera… No me consuela nada, y nada me distrae de este hondo arrepentimiento… Ymás cala hondo dejarte ir porque estás en mi animalidad; y a ésta, nadie ni nada la controla… Y así te deseo en este atardecer profundo que cada vez se hace más oscuro…

“Dile que sí, aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas, porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no”.

Gabriel García Márquez