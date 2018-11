Inseguridad, “una estrategia cruel” para desestabilizar a gobiernos de Morena: Rivera

La edil de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, confirmó la hipótesis de su homóloga de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, tras señalar que “pareciera que se está generando una estrategia de desestabilización” en contra de los gobiernos del área metropolitana gobernados por Morena, en el contexto de una posible anulación de la elección a gobernador, según declaró este lunes al término de la conferencia que dictó la feminista Marcela Lagarde, sobre los “Nuevos Compromisos entre Sociedad y Gobierno para combatir la violencia Feminicida: Por la vida y Seguridad de las Mujeres”, en el patio del Palacio Municipal.

La conferencia forma parte de las actividades organizadas por la Comuna a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La edil evitó dar nombres de los autores intelectuales de este boicot contra los gobiernos morenistas hasta que tenga pruebas suficientes, ante la posibilidad que se trate del grupo de poder que encabeza el ex gobernador y senador Rafael Moreno Valle.

Al respecto, advirtió que “no voy a cargar con responsabilidad de omisiones que hayan cometido las administraciones pasadas; tampoco vamos a permitir a nadie que genere una percepción de caos”.

“No ha sido el caso de un municipio o de dos, sino pareciera que sí hay una estrategia muy perversa para desestabilizar a los municipios y que no vamos a permitir, por eso estamos en una unidad con esta asociación”, declaró.

En otro tema, Claudia Rivera negó que esté siendo considerada como posible candidata si se anulara la elección.

En cuanto al tema de seguridad, la edil anunció que este lunes se firmó el acuerdo metropolitano con los gobiernos del área conurbada a fin de poner en marcha una estrategia que frene la incidencia delictiva.

Entre los temas a tratar en este convenio –adelantó– son los límites territoriales, la movilidad sustentable y el saneamiento del río Atoyac.

Respecto al asesinato de la estudiante de la Universidad Cristóbal Colón, Karla Fernanda González, ocurrido este lunes en la colonia Roma, dijo que su gobierno ha puesto en marcha estrategias de seguridad, capacitación y un plan coordinado con los comités vecinales de las colonias de la capital.

La morenista hizo un llamado al gobierno del estado para que trabajen coordinados, pues casos como el de Karla “nos duele y no pueden seguir pasando”.

Actualmente, Claudia Rivera destacó que en Puebla 66.8 por ciento de las mujeres han sufrido un incidente de violencia a lo largo de su vida.

De dichas cifras, precisó que 47.4 por ciento es violencia emocional; 49.4 por ciento violencia sexual, 39.9 por ciento por violencia física y 29.2 por violencia económica, patrimonial o discriminatoria, a veces generada desde el propio núcleo familiar.

Además del fenómeno social feminicida señaló que la trata de mujeres, el secuestro y las violaciones a mujeres adolescentes son parte fundamental de esta problemática que no solo está enquistada en Puebla, sino en su área metropolitana que comparte con el estado de Tlaxcala.

“Vamos a asumir el compromiso y la responsabilidad de manera seria, no solo es un día sino todos los días del año que debemos poner el dedo en el renglón para que no se nos olvide, que no tenemos por qué vivir con miedo, que el espacio público es para todos, y que los derechos de las mujeres no se someten a consulta, solamente se ejercen”, enfatizó.

Previamente, la edil ofreció una rueda de prensa en el Salón de Protocolos, donde destacó que la violencia hacia las mujeres no ha disminuido, por el contrario este 2018 sigue la misma dinámica de años anteriores que hasta el momento reporta 76 feminicidios en la entidad.

En su oportunidad, la antropóloga e investigadora Marcela Lagarde dijo que su formación feminista y política se la debe en parte a la UAP.

“Gracias enormes a mi alma mater, en Puebla viví seis años y en ese tiempo fui pensando y trabajando temas de opresión de género; allí empecé mi trayectoria como feminista”, reconoció.

En su intervención, Lagarde indicó que una de las formas de discriminación más violentas es contra los pueblos originarios.

Bajo ese panorama, expuso que Puebla tiene comunidades indígenas donde hay dominación y discriminación étnica, lingüística y cultural hacia mujeres y hombres, las cuales se busca eliminar a través de un nuevo proyecto de sociedad.

Al final, señaló que la discriminación y las dinámicas de poder y violencia también se dan entre las mujeres, a quienes exhortó a no violentar a su mismo género y, por el contrario, crear grupos de sororidad.