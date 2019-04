La inseguridad se ha agudizado con Morena y eso se juzgará el 2 de junio, afirma Alberto Jiménez Merino

Veo que en los gobiernos de Morena, la delincuencia, los delitos se han incrementado, es una percepción general que hemos observado, criticó el abanderado del PRI a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino.

Entrevistado de manera previa a su reunión con miembros de la Asociación Patronal de Empresarios Mexicanos Elite (Aspadem), el político priista señaló que si bien “es muy temprano para juzgar resultados de una administración”, ya se “empiezan a dar muestras de que no le conocen -al estado-, de que no estaban preparados, de que no tienen las estrategias y las respuestas correspondientes” para gobernar.

Estimó, por tanto, que “eso la ciudadanía lo estará juzgando el 2 de junio”.

Incluso, durante la reunión con los miembros de la Aspadem dio unas cifras: que Puebla ocupa el séptimo lugar nacional en feminicidios, el octavo lugar en delitos del fuero común, que se han detectado mil 815 tomas clandestinas, que en 2018 se han tenido 462 ejecuciones y que cuatro de cada 10 mujeres ha sufrido un hecho de violencia”.

“La inseguridad se ha agudizado con Morena”, afirmó ante los empresarios.

En otro tema, cuestionado sobre el deslinde que hizo en un medio nacional sobre Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla con quien trabajó como Secretario de Desarrollo Rural, Jiménez Merino señaló que “no hablo de amistades ni de deslealtades en mi campaña”.

Incluso, evitó aclarar si Mario Marín estará presente en otros actos proselitistas, tal como ocurrió en el arranque de su campaña ocurrido apenas cuatro días atrás en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla.

“Estoy dedicado a hacer una campaña de cercanía de propuesta, que vengan todos los militantes que así lo quieran hacer, que se queden todos los que se quieran quedar”.

Sin dar nombres, el candidato del PRI aseguró que “otros se están sumando” a su propuesta.

“Soy un poblano progresista que todo el tiempo invitaré a todos los militantes de todas las corrientes, como así ha sido mi administración… nunca he visto colores partidarios”, dijo Alberto Jiménez Merino.

Ante la insistencia de los reporteros de que enlistara a los políticos que se están sumando a su campaña, el ex director de Conagua señaló que “se verán”, porque “unos se van y otros regresan”.