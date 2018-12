Inseguridad creció en los últimos 8 años; el huachicol, la principal causa: Coparmex

Es en los últimos ocho años que en Puebla incrementó en la delincuencia. Tiempo atrás se consideraba a esta entidad un lugar tranquilo porque se decía que aquí vivían los familiares de líderes criminales.

Pero el hecho de que atraviesen ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) por territorio poblano llevó a que grupos delictivos vieran un gran negocio y se disputaran el control.

Así lo observa Fernando Treviño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien atribuyó el desbordamiento a la inacción del gobierno federal.

Sin embargo, no hay que dejar de recordar que en dicho periodo gobernaron el hoy coordinador de la bancada del Acción Nacional en el Senado de la República, Rafael Moreno Valle, y José Antonio Gali Fayad.

En entrevista, indicó que a partir de la comercialización del huachicol y toda la cadena de delitos que lo envuelven, fue que este estado se volvió inseguro.

Para Fernando Treviño Núñez es poco entendible que Pemex no sepa que esto pasa y consideró que esa es la raíz del problema, que la paraestatal no emprenda acciones contundentes.

“Se hablaba mucho antes de que en Puebla vivían las familias de todos los líderes de los crímenes organizados y aquí tuvimos grandes capos, pero no teníamos los niveles de violencia que tenemos el día de hoy”.

El clima de inseguridad en este estado, en opinión del dirigente de Coparmex, se agudizó con los recientes cambios de gobierno a nivel federal y a nivel estado.

Los empresarios agremiados al sindicato patronal no han escapado de los tentáculos de la delincuencia, ya que han sido víctimas a nivel personal, pero también sus trabajadores y unidades económicas.

Los delitos que más padecen actualmente son robo, extorsión, abuso de confianza, asaltos y homicidios.

Fernando Treviño abundó que hasta donde tiene conocimiento no ha habido secuestros de patronos, como tampoco han tenido casos de cobro de piso.

Las afectaciones hacia la iniciativa privada llevaron en este año al cierre de un centro de distribución de la refresquera Pepsi.

En una reunión realizada en octubre pasado con la comisión de Seguridad del Congreso del estado, el representante de la empresa, Andrés Jiménez, informó que debido a los constantes asaltos a repartidores y robo de unidades fue que decidieron bajar la cortina en Serdán.

Asimismo, en ese momento estaban considerando replicar la medida en el municipio de Tecamachalco debido a la alta incidencia delictiva.

Al respecto, Fernando Treviño expresó confianza en que con el arranque de operaciones de la Guardia Nacional, creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación en el país y en Puebla mejorará.

“Siempre he sido partidario de que el Ejército debió haber entrado desde hace mucho tiempo a tomar control porque no hay de otra y si esto no funciona, no sé qué vamos a hacer”.

Gobierno de Moreno Valle, el de mayor auge para huachicoleros

Un reporte de Gobierno Fácil expone que en los últimos 18 años fueron detectadas en el estado de Puebla un total de 5 mil 399 tomas clandestinas, de acuerdo con los datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Estas fueron ubicadas en 27 de los 217 municipios del estado, entre enero de 2000 y marzo de 2018.

En el gobierno de Mario Marín Torres las tomas clandestinas registradas fueron un total de 108, siendo 2010 el año en el que se registraron 49, la cifra más alta de ese sexenio.

Para 2011, primer año del gobierno morenovallista, se elevó a 74; en 2012 subió a 110, en 2013 a 210 y en 2015 a 310.

Pero fue en 2016 cuando se dio el primer gran salto al desbordamiento de este ilícito en Puebla, al registrar 815 tomas clandestinas, y para 2016 se disparó a mil 533.

A lo largo del sexenio panista se acumularon 3 mil 52 tomas clandestinas, lo que significó un crecimiento en comparación con el periodo marinista, de 2 mil 275 por ciento.

Relación mandos policiacos–huachicoleros

No hay que olvidar que en el sexenio del ahora coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional se descubrieron los nexos de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal con huachicoleros.

El 15 de julio de 2015 Marco Antonio Estrada López, en ese entonces director de la Policía Estatal, y Tomás Méndez Lozano, quien ocupaba el cargo de jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), fueron asegurados por elementos del Ejército en posesión de 3 mil 600 litros de petrolífero en Tepeaca, los hechos ocurrieron sobre la carretera que conduce a San Felipe Tenextepec.

Los castrenses indicaron que en ese municipio detuvieron en flagrancia a una persona por robo de hidrocarburo, misma que afirmó que del total de combustible que trasladaba, la mitad se le quedó a los funcionarios arriba señalados.

Estrada López fue aprehendido cuando conducía la patrulla PE–330 de la Policía Estatal, transportaba contenedores con hidrocarburo sustraído ilícitamente.

El 13 de noviembre pasado, la PGR dio a conocer que Estrada López y Méndez Lozano fueron sentenciados a cuatro años de prisión y 12 mil días de multa, equivalentes a millón 60 mil pesos.

Sin embargo, el primero solo continuará ocho meses en el penal de San Miguel, ya que lleva más de tres años preso, mientras que su ex jefe todavía deberá responder por el delito de robo de vehículo agravado.

2018, año récord en tomas clandestinas

En 2017, primer año de gobierno de José Antonio Gali Fayad, las tomas clandestinas registradas sumaron mil 443, lo que significó un descenso de 5.87 por ciento en comparación con el total de 2016.

Durante su segundo y último informe de labores, el ex mandatario indicó que en total, en los 22 meses que estuvo gobernando, se clausuraron 2 mil 639 tomas, lo que significaría que en 2018 se registraron mil 196.

No obstante, hasta septiembre de este año, de acuerdo con el reporte de Petróleos Mexicanos, las tomas clandestinas en Puebla suman mil 636, con lo que 2018 se convierte en el año de mayor incidencia desde tiempos marinistas.

De estas 110 fueron detectadas en enero, 136 en febrero y 281 en marzo. En abril se registró el pico más alto, con 284, un mes después bajó a 225, en junio se acumularon 150, en julio fueron 143, mientras que en agosto y septiembre se registraron 203 y 115, respectivamente.

Texmelucan, primer lugar en perforación de ductos

La mayor incidencia de tomas clandestinas registradas en el estado de Puebla se concentra en San Martín Texmelucan, con un total de 300 en este 2018, de acuerdo con lo que reporta Gobierno Fácil.

La ciudad de Puebla se ubica en segundo lugar, con 70; San Matías Tlalancaleca en tercero, con 65; Coronango en cuarto, con 57, y Santa Rita Tlahuapan en quinto, con 55.

Huejotzingo registra 45, San Salvador El Verde 38: Cuautlancingo 34; Huauchinango y Xicotepec una por separado.

Los otros municipios que forman parte de los 27 con mayor incidencia de perforación de ductos de Pemex para sustraer combustible, son Tepeaca, Ahuazotepec, Tlaltenango, San Miguel Xoxtla, Venustiano Carranza, Acajete, Quecholac, Jalpan, Palmar de Bravo y Amozoc.

En el listado también figuran Tecamachalco, San Salvador Huixcolotla, Quimixtlán, Los Reyes de Juárez, Juan C. Bonilla, Esperanza y Acatzingo.

Robo de combustible no solo ha afectado a Pemex

Los estragos que causa la ordeña de ductos no solo se ciñen a las pérdidas económicas para la paraestatal o al incremento en inseguridad por disputa de las bandas de huachicoleros.

En 2014 Puebla registró desabasto de gasolina debido al robo de combustible. En febrero de 2015, Petróleos Mexicanos anunció que transportaría por sus ductos exclusivamente gasolinas y diésel aún no terminados para evitar el robo.

Sin embargo, de acuerdo con lo que reportan las estadísticas de Gobierno Fácil, el número de tomas no ha bajado de las mil por año, desde 2016.