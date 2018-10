Tapachula, Chiapas-. El delegado federal del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, Francisco Echeverría, desistió de usar un megáfono que no funcionó y decidió arengar a voz en cuello a un grupo de caminantes de la caravana de hondureños y les leyó la cartilla.

“No pueden continuar transitando por el territorio nacional como lo están haciendo, si no regularizan su situación”. Lo que el gobierno mexicano ofrece a cerca de 5 mil personas que empezaron a caminar hoy por la carretera panamericana fue otorgarles la condición de refugiados: “Es la única manera ordenada y segura para ustedes de permanecer en México. De lo contrario están fuera de la legalidad”.

No son muchos quienes se detienen a escuchar al funcionario que les habla parado sobre la palangana de un pick up oficial, acompañado por el director de Resoluciones Migratorias del INM, Héctor Alemán. La mayoría de los integrantes del éxodo hondureño avanzan con paso rápido bajo el sol ardiente y nada les llama la atención el ofrecimiento oficial.

Echeverría les indica que deben pasar a algunos de los albergues o a la estación migratoria de Tapachula parea ingresar su solicitud individual de refugio. Y vuelve a informar que la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (Comar) está obligada a darle respuesta a su petición en 45 días. Pero les advierte que la aceptación de la solicitud de refugio “no está garantizada”. Cuando les informa que cada tramite debe ser procesado de manera individual uno de los migrantes le replica:

-Nos están diciendo que a los que se lleva migración los están deportando.

-!Eso es falso!- responde airado el oficial e invita a que se forme una comisión de representantes para que lo acompañe a la estación migratoria y a los albergues para constatar la veracidad de su ofrecimiento y las condiciones en las que están albergados quienes hasta el momento , unos 750 según cifras oficiales, han aceptado pedir asilo al país.

Por su parte Héctor Alemán, interrogado sobre lo que pasará con la gente que no se decida por la opción del refugio responde: “Estarán en situación irregular y se aplicará la ley”.

-¿Como? ¿Van a ser detenidos?

-Retenidos, no detenidos. Y repatriados, no deportados- es su respuesta.

En otro momento una reportera interroga a Echevarría sobre las razones porque a la prensa no se les está permitiendo el acceso a los albergues y a la estación migratoria donde están siendo tramitadas las solicitudes de refugio, que no hasta ahora no representan más del 12 por ciento de la columna que en estos momentos camina con la intención de atravesar Chiapas y más allá:

“Deben entender que las personas tienen derecho a la privacidad”.

