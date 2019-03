Ingenuidad o perversidad

Si AMLO no fuera el Presidente de la República mexicana y se permitiera escribir o decir sus discursos en la prensa o en la plaza pública respectivamente, no pasaría de ser considerado un periodista anclado en la nostalgia de los tiempos pasados o de plano un trastornado que vive su vida creyendo representar una obra concebida por él mismo. En las últimas semanas sus discursos han estado salpicados de frases que me llevan a creer que México es para AMLO sólo el escenario en el que monta su propia coreografía.

Es cierto que todavía tiene un pie en la realidad y sabe qué discurso le gusta oír a sus diversos auditorios, o también conserva, afortunadamente, ese sentido de realidad para escuchar a su equipo económico y no sobrepasar los límites en sus decires, que podrían llevar al país a serias dificultades; pero el otro pie lo tiene en el terreno de la fantasía del México de 30 siglos o de la personificación de los espíritus de Hidalgo-Juárez-Madero-Cárdenas, luchando contra los extranjeros y los conservadores.

En su carta compromiso que firmó para someterse a la revocación del mandato y no reelegirse, escribe: “Sepan pues señores conservadores, que abandonaré la Presidencia en el día preciso que marca la máxima ley y que en 2024 me iré allá por palenque. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid, que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder”.

Se compromete entonces, frente a los “señores conservadores”, a abandonar la presidencia el día preciso que marca la Constitución. Pero no se compromete con el pueblo. ¿Por qué? La razón ya la había establecido como premisa en el segundo párrafo de la carta donde dijo: “Ciertamente, fui elegido para ejercer la Presidencia durante un sexenio, pero (este es el meollo de la cuestión) según nuestra carta magna el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita”.

Llama la atención que al proponer la revocación del mandato se compromete a no reelegirse, pero nunca, en ningún momento del texto, se considera la probabilidad de que le sea negativa la consulta al pueblo. Por eso dice que abandonará el cargo el día que marca la Constitución y no el día que pudiera serle desfavorable la consulta.

Debo a mi amigo Jorge Ocejo la llamada de atención del pero del texto como la palabra clave de la carta compromiso. Tal pero explica todo. El compromiso que nadie se lo pidió y que resulta impropio de un demócrata que respeta la ley, y que lo hace ante los “señores conservadores” y no ante el pueblo, porque el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Y, si no se cumplen las condiciones para hacer irreversibles los cambios de la 4 T y el panorama para ese entonces sigue siendo “inmundo y triste”, quien quita y al pueblo se le ocurra cambiar la forma de su gobierno. Y máxime si él, el verdadero intérprete de sus sentimientos, así lo percibe.

Lo mismo exactamente que el artículo transitorio de la Guardia Nacional, es decir, si no se cumplen las condiciones previstas, dicho artículo permitirá que el Presidente siga con el control militar de la Guardia.

¡Qué de subterfugios en el estilo personal de gobernar de AMLO! No dice lo que dice, aunque no deja de decirlo. Peor que Cantinflas. Con razón Federico Reyes Heroles ha escrito que lo que AMLO dice parece propio de un ingenuo o un ignorante, y lo que no dice, habiendo dicho lo que dijo, es propio de un perverso.

Ahora, después del compromiso firmado para no reelegirse tendremos la probabilidad de que, si no se dan las condiciones previstas para que deje el cargo, intentará reelegirse. Y lo podrá hacer, no violando la Constitución, sino nada más el compromiso que hizo frente a los “señores conservadores” y para proteger al pueblo.

“Si lo cree es un imbécil, si no, es un sinvergüenza”, escribió Pérez-Reverte en su twitter, comentando la propuesta de AMLO para que el reino de España pida perdón a los pueblos originarios de México por lo que ahora llamamos violaciones de los derechos humanos que se hicieron durante la conquista. De ese tamaño lo dijo.

Duele que alguien, y más un extranjero, se refiera de esa manera al Presidente de México. Pero es que nuestro Presidente se expone tanto que se arriesga a eso y más. Dice que respetará la libertad de expresión aunque se reserva el “derecho de réplica” en sus conferencias de prensa diarias.

Pues a mí me parece que es muy pertinente la hipótesis de Pérez Reverte y que se puede aplicar a muchas de las acciones de AMLO y no sólo a la solicitud del perdón a España.

Sus discursos ante los empresarios cuando se cumplieron 100 días o recientemente en la Convención bancaria, fue al gusto de los asistentes y conforme a las necesidades del gobierno para lograr el crecimiento económico. Pero ¿que no sucedieron la cancelación del nuevo aeropuerto y la limitación de la reforma energética, por ejemplo? Tales discursos, si los cree o no, sabemos la respuesta.

Sus consultas desde la ya citada del nuevo aeropuerto, hasta la de la termoeléctrica de Morelos, ¿se las cree o no? Su perdón que nos dice que pedirá a los pueblos originarios, cuando no es capaz de seguir los lineamientos internacionales para consultarlos sobre los proyectos que les afectarán, se lo cree o no.

Su abrogación de la reforma educativa punitiva contra los maestros, su abolición del neoliberalismo, su Plan Nacional de Desarrollo para una sociedad amorosa y fraterna, su Guardia Nacional que no usará la violencia (¿), su derecho de réplica desde el púlpito más poderoso, su impostura de la 4 T, su video publicado junto con su esposa, viendo a lontananza, con la escenografía de las ruinas prehispánicas exigiendo el perdón a España y al Papa Francisco, si los cree o no, ya sabemos la respuesta.

Duele que a nuestro Presidente le digan tantas cosas, pero quizá más duele que, teniendo las mejores intenciones, el Presidente se exponga tanto y cometa tantos yerros. Ojalá el parlamento abierto al que se convocará sobre la revocación del mandato llegue a otras conclusiones en el Senado: que no sea solicitado por el Presidente sino por el pueblo y que no sea al tercer año, sino cuando se requiera, o de preferencia al cuarto año. Además, por supuesto, que se pongan por fin causales que justifiquen no sólo la renuncia del ejecutivo sino, además del juicio político por traición a la Patria, la remoción por incapacidad moral, psicológica o física.

Nuestro Presidente es tan humilde que prometió someterse a la revocación del mandato, pero es tan soberbio que creyó necesario hacer un compromiso para no reelegirse. Si lo cree o no, valgan las hipótesis de Pérez-Reverte. Aunque existe otra que espero no se revele como cierta: que el Presidente se transfigure por fin en el personaje de su propia obra y que un buen día llegue a su mañanera en el carruaje de Juárez o montado en Rocinante, acompañado de su Dulcinea, lo cual sería más que paradójico.