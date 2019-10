Infierno ISO 9000

Según Cioran, “la única igualdad que nos importa, la única también para la cual estamos capacitados, es la igualdad del infierno”. Así parece confirmarlo la decadencia mexicana de los últimos lustros. Primero fueron las prisiones, que muy pronto se llenaron de los nuevos culpables, los que se agregaron a la multitud de criminales e inocentes que ya las poblaban; después los manicomios, los asilos, las casas de huérfanos y las calles mismas, llenas de locos, viejos y niños sin amparo; los hospitales y sus salas de urgencias y de consulta externa, siempre insuficientes y desbordados; las discotecas, bares y restaurantes, centros de venganza de otros contra los cualquiera; los pueblos obligados a la autodefensa casi siempre infiltrada; las actividades productivas en el campo o la ciudad, inermes ante la extorsión; el transporte público, el trabajo o la escuela, especialmente para las mujeres (para muchas la casa propia); los vecindarios, cada vez más parecidos a los campos de concentración por sus medidas de autoprotección y dispuestos al linchamiento de ladrones, secuestradores o violadores; y el etcétera que usted quiera agregar.

Escribo con retraso mi blog semanal en medio de la asistencia a mi muy querido amigo Juvenal González, quien colaboró para la Jornada de Oriente un buen tiempo y en estos días sintió fuertes dolores en el vientre. Derechohabiente del IMSS, lo llevé hace más de una semana a la clínica 2, donde le dieron un diagnóstico a ojo de buen cubero y la recomendación que mejor se fuera porque la cola estaba muy larga. Así fuimos a parar a una farmacia para que, con ayuda del médico asistente, comprara las medicinas para aliviar su padecimiento supuesto. Al tercer día, sin sentir mejoría alguna, cayó desmayado por el dolor y despertó con la esperanza todavía de que el tratamiento surtiera su efecto. No fue así, pero por teléfono me decía que por momentos sentía que el dolor disminuía.

A la semana, desesperado, me volvió a llamar y de inmediato lo llevé a un hospital privado cercano. El doctor le dijo que tenía que internarse, pues no se veía nada bien el asunto, y le recomendó que fuera a su institución. Así lo hicimos y llegamos nuevamente a la clínica 2, aunque se logró que lo recibieran con camilla. Pasaron las horas y le hicieron examen de sangre, le sacaron rayos X y otros estudios hasta que, convencidos de su gravedad, nos subieron a una ambulancia junto con otros pacientes y su familiar responsable (en esa calidad iba yo), y nos condujeron al Hospital La Margarita.

Después de tomarle el número de afiliación y los demás generales, lo pasaron con un doctor vestido con la camiseta del Club América de futbol. Las mismas preguntas de la clínica y la misma observación superficial. Su sugerencia: llevarlo al hospital de traumatología para analizar los efectos del golpe sufrido por el desmayo y después regresarlo para estudiar el porqué de sus dolores en el vientre. La trabajadora social nos informó que no había ambulancias para el traslado y que debíamos esperar hasta las 10 de la noche, dado que dichas ambulancias se las prestan y no llegaba una sino hasta esa hora. A menos que alquiláramos una, pero ellos no se hacían responsables. Como yo había abandonado todo en la clínica 2, tuve que ir de carrera por mis cosas y regresar puntual.

Cuando regresé, ya había cambiado el turno del personal y me encontré que no iba a llegar ninguna ambulancia hasta el día siguiente. Entonces ya pasaron a Juvenal a la sala de observación de urgencias.

Unas 47 camillas numeradas, otras 15 o 20 puestas enfrente, más unas 12 butacas y otras tantas sillas de emergencia, todas ocupadas, con sus familiar responsable cerca y un numeroso personal médico, de enfermería y de apoyo, conformábamos un espectáculo más parecido a un mercado, si no fuera por los quejidos, el llanto, los gritos de dolor o los llamados obsesivos a la madre por alguna paciente desesperada. Decenas de rostros sin la máscara del personaje cotidiano, sólo las muecas que denotaban el sufrimiento de la persona envuelta en su propio dolor. La noche pasó, noche de infierno, según Juvenal y otros pacientes en la plática del día siguiente.

En el curso de la mañana, más estudios y análisis. Los de rayos X no los mandó la clínica y los de sangre, “no sirven los que hacen allá”, me dijo una doctora. Ya no será necesario ir a traumatología. Aquí le hacen la tomografía, un ultrasonido y otros. Los pre diagnósticos y el camino a seguir cambian conforme los médicos de turno y las opiniones de quienes pasan a revisar. La desesperación por saber algo cierto sobre los procedimientos se hace insoportable. No queda más que buscar a la jefa de servicio. Con su ayuda, poco a poco, se va aclarando el panorama. Por fin, casi 24 horas después, derivado de las radiografías, el ultrasonido y demás, sabemos el diagnóstico. Será necesaria una intervención quirúrgica en el Hospital San José, puesto que La Margarita no tiene el equipamiento requerido.

Mientras tanto me entero que no nos ha ido nada mal. Un señor con infarto y la familia con palancas, tenía 3 días de intentar el traslado, pero no lo habían podido hacer por diferencias de opinión entre los médicos. Bueno, pues sólo faltaba que San José aceptara recibir al paciente y que llegara la ambulancia. A las 3 de la tarde estaba programado otro estudio que se hizo puntual para mi sorpresa. Por cierto que uno como responsable tiene que ayudar en el manejo del paciente para casi todos los estudios. Al término de dicho estudio me dirijo a la jefa de servicio que me comentó que ya estaba la autorización para recibir al paciente por el Hospital de San José. Ya sólo faltaba que llegara la ambulancia.

Todo cambió con el diagnóstico. Se trataba de un asunto grave, nada que ver con lo que habían dicho en la clínica o antes allí mismo. Por ello, cuando finalmente llegó la ambulancia, después de las 10 de la noche y arribó por fin a San José, el reclamo de una parte de los médicos fue “por qué hasta ahora lo traen”. La operación sería de inmediato; no, quizá por la mañana, aunque el especialista llegará hasta la tarde; no que siempre ya llegó y en cualquier momento podrá ser.

Después de varios días de pasar en el infierno de los iguales, aunque unos por experiencia reclamamos más que otros, varios de los amigos de Juvenal, que son muchos, trataron de influir con autoridades y médicos conocidos. Cualquier ayuda, sin embargo, se topa con un problema fundamental: las distintas opiniones del cuerpo médico y la tardanza en la toma de decisiones.

Ya relataré a los lectores cómo termina todo. Espero que bien. Por ahora sólo puedo lamentar, junto con los poblanos, la decidía con la que las autoridades han respondido al derrumbe del Hospital San Alejandro, que ha vuelto insuficientes las capacidades del IMSS, y que ello tiene a la institución sumamente rebasada, y no se diga al personal médico y a los pacientes que tienen la desdicha de tener que atenderse ahí.

Una última observación. Después de más de 50 años de experiencias de asomarme de repente por el IMSS, y quizá como producto de las normas del famoso ISO, ahora, a diferencia de antes, jamás me encontré malos modos en el personal. Por el contrario, en la mayor parte se siente su buena voluntad. Muy amablemente mienten o faltan a la palabra; con una sonrisa desdeñan la opinión de sus compañeros; y, sobre todo, descargan en otros la responsabilidad sobre la falta de toma de decisiones. Finalmente los procesos pasan la norma y los manuales han dado resultado, sobre todo por las actitudes, pero solo para encubrir la terrible ineficiencia del servicio y la negligencia de la institución. Una vecina me dijo ayer mismo, “no vaya a La Margarita”, es mortal.

Espero que mi gran amigo salga bien porque los hubieran no existen. Pero a este infierno de la igualdad que es el IMSS, y que debemos de sentirnos afortunados por tenerlo, de salir las cosas mal, habría demasiados hubieras que reclamarle.