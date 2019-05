INE avala distribución de “Tarjetas Bienestar” en Puebla; no influye en la elección, concluye

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por el PAN contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Bienestar y el partido Morena, por la entrega de las llamadas “Tarjetas Bienestar” en el marco de la elección de Puebla.

Acción Nacional denunció que el reparto de ese apoyo traía aparejada una promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental, uso indebido de recursos públicos y coacción del voto, por lo que pidió la suspensión del programa.

En una sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de los consejeras Adriana Favela, Claudia Zavala y Benito Nacif, la Comisión de Quejas determinó declarar improcedente la solicitud de medidas cautelares al concluir que el PAN no pudo acreditar sus acusaciones.

El albiazul reportó que la tarjeta incluía una carta, la cual, a decir del quejoso, contenía expresiones vinculadas con el triunfo electoral del partido Morena en el proceso electoral 2018, lo cual podría constituir promoción personalizada y difusión de propaganda gubernamental en período prohibido.

De las respuestas otorgadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y las delegaciones de la Secretaría de Bienestar en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, no se desprende indicio alguno respecto de la existencia y distribución de la carta referida, por lo que, bajo la apariencia del buen derecho y desde una perspectiva preliminar, no es posible dictar una medida cautelar respecto de hechos cuya existencia no está acreditada, sostuvo la comisión.

En lo que respecta al uso indebido de recursos y coacción del voto derivado de la entrega de las tarjetas, la comisión concluyó declarar improcedente el dictado de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso, debido a que no está prohibida la entrega de beneficios de los programas sociales durante los procesos electorales.

Además, de conformidad con la información que obra en autos, la distribución de dichas tarjetas se realiza a domicilio, a través de servidores públicos adscritos a la mencionada secretaría, o bien, se recoge por parte del beneficiario en las oficinas de las delegaciones referidas, sin que exista evidencia de que su entrega se realiza en actos masivos o en otra modalidad que pudiera afectar la equidad en la contienda electoral, expuso la comisión.