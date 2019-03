Casi una semana lleva activo incendio forestal de Zautla; arriba helicóptero de la Semar a la zona

Sigue activo el incendio forestal iniciado hace aproximadamente una semana en la Sierra Norte de Puebla y que ha consumido una cantidad aún no contabilizada oficialmente de bosque perteneciente al municipio de Zautla.

La Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial informó del arribo hoy de un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) que ya hizo vuelos de reconocimiento sobre la conflagración y que en las próximas horas iniciará las labores de sofocación.

La dependencia estatal no quiso especular una cifra de superficie siniestrada ni aventurar una fecha en el que pueda ser controlado. No obstante, aseguró que no hay muertos ni heridos por el fuego.

A través de su vocería, la Secretaría del Medio Ambiente, aclaró además que ninguna comunidad ha sido evacuada, precisando que las llamas se ubican en una zona agreste de montes, extremadamente difícil, al que incluso solo se puede llegar a pie, lo cual ha complicado las tareas de combate.

Cálculos de pobladores de la zona estiman que al menos 100 hectáreas de bosque han sido devoradas por el fuego.

El incendio habría iniciado el jueves pasado y ha sido “apagado de manera intermitente”, aseguró la institución.